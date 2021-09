Majstrovstvá Európy v hádzanej na Slovensku už majú maskota, spustil sa aj predaj vstupeniek

Januárový šampionát mužov, ktorý sa uskutoční v termíne 13. – 30. 1. 2022 na Slovensku a v Maďarsku, bude aj s divákmi na tribúnach. Na Slovensku sa predstaví až 12 tímov.

Organizačný výbor ME 2022 sa rozhodol, že do hľadiska budú môcť prísť len plne zaočkovaní ľudia, a to až do času, kým sa pandemická situácia na Slovensku výrazne nezmení ešte pred konaním šampionátu. Vďaka tomu môžu organizátori využiť plnú kapacitu hľadiska, čo by pri vpustení divákov s testom alebo po prekonaní covidu nebolo možné. „Týmto chceme dať divákom jasnú odpoveď, ako sa môžu dostať do hál. Rešpektujeme, ak sa fanúšikovia nechcú dať zaočkovať z akýchkoľvek dôvodov, ale rovnako aj oni musia chápať, že my sme zodpovední za organizáciu celého šampionátu, bezpečnosť hráčov, divákov a ostatných účastníkov. Veríme, že napriek pandemickej situácii si zaočkovaní priaznivci nájdu cestu a pomôžu usporiadať ME v režime, ako sme si všetci predstavovali,“ uviedol na tlačovej konferencii prezident Slovenského zväzu hádzanej (SZH) Jaroslav Holeša. Rovnaký postup zvolili aj organizátori na maďarskej strane.

V predaji už aj denné vstupenky

Do začiatku šampionátu zostáva len niečo vyše štyroch mesiacov a aj v súvislosti s predajom vstupeniek prichádzajú pozitívne správy. Tou najzásadnejšou je spustenie ďalšej vlny predaja. Kým doteraz boli k dispozícii len balíčky vstupeniek na jednotlivé skupiny, od utorka 7. septembra 2021 sa začalo prostredníctvom oficiálnych predajcov vstupeniek, ktorými sú Eventim a Ticketportal SK, aj predaj denných vstupeniek.

„Tie sú k dispozícii v troch rôznych cenových kategóriách od 29 do 49 eur v základných skupinách a taktiež v troch kategóriách od 59 do 79 eur vo štvrťfinálových skupinách. Spúšťame aj predaj lístkov do sektoru pre imobilných priaznivcov, kde si vozičkár a jeho doprovod môžu zakúpiť vstupenky v zľavnenej cene 20 eur (základná skupina), resp. 36 eur (štvrťfinálová skupina). Denná vstupenka zahŕňa vstup na všetky zápasy daného dňa, čo v základnej skupine predstavuje dva a vo štvrťfinálovej tri duely,“ informovala riaditeľka predaja vstupeniek Zuzana Uličná, ktorá prezradila aj ďalšiu novinku: „Je ňou rodinná zľava, ktorá taktiež vstupuje do platnosti 7. 9. 2021. Ponuku 3 vstupenky + 1 zdarma budú môcť využiť skupiny v zložení dvaja dospelí a dve deti vo veku 4 až 17 rokov.“ Deti do 3 rokov majú na podujatie vstup zadarmo, ale bez nároku na vlastné sedadlo.

O vstupenky je zatiaľ najväčší záujem v hádzanárskom Nemecku. „Zatiaľ sa predalo približne 3300 balíkových vstupeniek na celú skupinu, čo je približne 10 percent z kapacity. Najlepšie sa predávajú lístky na základnú D-skupinu v Bratislave, v ktorej účinkujú Nemci,“ doplnila Uličná.

Maskot ME 2022 je Tricky

Pri príležitosti spustenia ďalšej vlny predaja vstupeniek na hádzanársky kontinentálny šampionát 2022 predstavili organizátori aj oficiálneho maskota turnaja. Fanúšikov bude zabávať jeleň s menom Tricky. „Rád sa zabáva, je priateľský, otvorený. Nerád sa nudí. Naopak, rád je stredobodom pozornosti. Sme naňho patrične hrdí, lebo musím povedať, že po dohode s maďarským organizačným výborom vzišiel nápad ohľadom maskota z našej strany,“ uviedol predseda organizačného výboru slovenskej časti šampionátu Martin Simonides.

O mene maskota rozhodli fanúšikovia hlasovaním na sociálnych sieťach (Facebook, Instagram) Slovenského i Maďarského zväzu hádzanej a Európskej hádzanárskej federácie. Na výber mali tri možnosti – PRANKY, GOLDIE, TRICKY.

Ceny denných vstupeniek

Denné vstupenky na základnú skupinu (D/ E / F)

1. kategória 49 €

2. kategória 39 €

3. kategória 29 €

Imobilní (20 €), doprovod (20 €)

Denné vstupenky na štvrťfinálovú skupinu (Main round)

1. kategória 79 €

2. kategória 69 €

3. kategória 59 €

Imobilní (36 €), doprovod (36 €)

Denná vstupenka zahŕňa vstup na všetky zápasy daného dňa, preto je potrebné si ju uschovať.

Základná skupina – 2 zápasy v 1 deň

Štvrťfinálová skupina – 3 zápasy v 1 deň