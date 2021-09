Hlas chce skrátiť čakanie občanov na referendum: Otvorená výzva Čaputovej, Hegerovi a Kollárovi

Mimoparlamentná strana Hlas-SD vyzvala troch najvyšších ústavných činiteľov, aby urobili kroky na podporu návrhu legislatívy, ktorá má umožniť čo najskoršie konanie sa referenda o predčasných parlamentných voľbách.

Návrh má umožniť, aby sa čo najskôr dalo opätovne rokovať o zmenách ústavy v súvislosti s referendom o predčasných voľbách. Hlas-SD žiada vládu, aby požiadala o rokovanie o návrhu v skrátenom legislatívnom konaní.

Líder Hlasu-SD Peter Pellegrini na štvrtkovej tlačovej konferencii informoval, že jeho strana sa obrátila listom na premiéra Eduarda Hegera (OĽANO), v ktorom ho vyzýva, aby vláda požiadala o skrátené legislatívne konanie o návrhu legislatívy. Obrátili sa aj na predsedu parlamentu Borisa Kollára (Sme rodina), aby vládna koalícia takéto zmeny podporila.

"Bol to práve Boris Kollár, ktorý chcel po výroku Ústavného súdu urobiť všetko pre to, aby sa slovenská ústava čím skôr zmenila, a rovnako sme počúvali aj predsedu OĽANO Igora Matoviča, ako ľudia majú právo na referendum," povedal. Strana sa obracia aj na prezidentku Zuzanu Čaputovú, pričom sa odvoláva na jej slová, že inštitút referenda podporuje a navrhla spôsob, ako by bolo možné ho uskutočniť.

Najvyšším ústavným činiteľom prikladajú aj deklaráciu, ktorú prijali 1. septembra, a predkladajú ju aj na rokovanie najbližšej schôdze parlamentu. V dokumente strana Hlas-SD zdôrazňuje, že moc pochádza z ľudu a občania majú právo korigovať činnosť politikov aj počas volebného obdobia.