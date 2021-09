Na začiatku roka otestovali na Slovensku desaťtisíce detí: U koľkých sa potvrdil covid?

Najvyšší počet detí, ktoré sa už v týchto dňoch vzdelávajú dištančne, je v Štrbe (okres Poprad), Rožňave, Svidníku, Revúcej a Humennom.

Po stredajšom rokovaní vlády to uviedol minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Branislav Gröhling (SaS).

Informácie k stavu v školách poskytlo rezortu školstva k utorku (7. 9.) podľa slov Gröhlinga len 75 percent škôl z celkového počtu 6870. Dáta poskytlo 5210 škôl. "V dištančnom vyučovaní je 170 tried a týka sa to 9353 žiakov, ktoré sa tento týždeň vzdelávajú dištančným spôsobom," priblížil minister školstva. Rezort eviduje i 334 zamestnancov škôl v karanténe.

Minister sa vyjadril aj k téme testovania v školách. Kloktacie testovanie bolo podľa jeho slov jednorazové a začalo 2. septembra. "Následne sa školy dohadovali s firmami, že toto testovanie môže prebiehať na školách, respektíve si môžu tieto balíky zobrať domov a výsledky odovzdávali v pondelok (6. 9.)," povedal minister školstva. Z 80.000 poskytnutých testov sú k utorku k 7.00 h známe výsledky zo 40.000 testov, ktoré odhalili 14 pozitívnych detí.

Záujem o samotesty bol podľa ministra školstva vysoký, dokopy žiadalo o tento druh testov 423.000 rodičov detí. "My sme vyskladňovali pred 30. augustom dva milióny kusov testov, následne 2. septembra 2,5 milióna kusov a v utorok (7. 9.) ďalší jeden milión samotestov, ktoré boli distribuované smerom k okresným úradom," priblížil minister školstva. Poukázal na to, že v stredu dostanú samotesty posledné školy v Bratislavskom kraji a vo štvrtok (9. 9.) v Banskobystrickom kraji. "Dohodli sme sa s ministrom zdravotníctva, že sú predpripravené ďalšie testy, ak budú potrebné. Čakáme ešte na diskusiu s tímom epidemiológov. Do konca týždňa by mali dostať samotesty všetci, ktorí mali o ne záujem," povedal.

Minister vie o tom, že finančné prostriedky, ktoré rezort školstva poskytoval školám, aby mohli nakúpiť dezinfekčné prostriedky, všetky školy nedostali. "My sme finančné prostriedky uvoľňovali 19. augusta. Máme informáciu, že niektoré školy v niektorých okresov ešte nedostali tieto finančné prostriedky. Od včerajšieho dňa sa individuálne telefonuje na okresné úrady, čo sa stalo a prečo tieto finančné prostriedky nedostali," uzavrel.