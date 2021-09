Žitňanská po odchode Kolíkovej frakcie: Naliehavá výzva Remišovej aj premiérovi

Poslankyňa Národnej rady (NR) SR a doterajšia predsedníčka poslaneckého klubu Za ľudí Jana Žitňanská sa chce čo najskôr rozprávať s líderkou strany Veronikou Remišovou aj premiérom Eduardom Hegerom (OĽANO).

Uviedla to na sociálnej sieti po tom, ako frakcia okolo ministerky spravodlivosti Márie Kolíkovej oznámila odchod zo strany i poslaneckého klubu. "Nikdy som nezvykla odkazovať svojim kolegom cez médiá alebo sociálne siete a neurobím to tak ani v tejto ťažkej chvíli. Budem sa preto čo najskôr rozprávať s predsedníčkou strany Veronikou Remišovou a o stretnutie som požiadala aj premiéra Hegera a následne o tom budem informovať," skonštatovala Žitňanská. Dodala, že prioritou pre ňu ostáva zlepšovanie života ľudí so zdravotným postihnutím a ich rodín.

Šiesti poslanci NR SR zo Za ľudí okolo Márie Kolíkovej končia v strane i poslaneckom klube a odchádzajú do klubu SaS. Klub Za ľudí sa po ich odchode rozpadne, keďže v ňom nebude dostatok poslancov na jeho ďalšie fungovanie. Predseda SaS Richard Sulík na tlačovej konferencii deklaroval záujem udržať vládnu koalíciu aj to, že si SaS nechce nárokovať ďalšie posty v rámci koalície. Jedinou požiadavkou strany má byť zotrvanie Kolíkovej vo funkcii ministerky spravodlivosti.