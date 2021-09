Kolóny na hlavných ťahoch v Bratislave: Auto zrazilo chodca, ďalšie blokuje pruh na D1

V Bratislave treba v stredu ráno počítať na hlavných ťahoch so zdržaniami a kolónami.

Tie sa tvoria aj na príjazdových trasách do hlavného mesta. Vodičov na to upozorňujú Zelená vlna RTVS a Stella centrum.

Na vjazde do Bratislavy z Mosta pri Bratislave hlásia vodiči zdržanie 20 minút. So 40-minútovým zdržaním treba počítať na starej Seneckej ceste v smere do Bratislavy. Na D1 pri Senci smerom do Bratislavy zas blokuje pravý pruh pokazené auto.

Jazdu v Bratislave komplikuje aj nehoda na Kazanskej za zastávkou Hronská v smere do centra, kde auto zrazilo chodca, blokovaný je pravý jazdný pruh. Zdržanie je aj na kruhovom objazde vo Vrakuni v smere do centra, vodiči sa zdržia zo všetkých strán 30 minút. Polhodinová kolóna sa tvorí na Račianskej smerom do centra.

Zhustená premávka je aj na Záhradníckej či na Ulici Svornosti. "V Bratislave-Podunajských Biskupiciach na križovatke Ulica Svornosti - Slovnaftská - Kazanská nefungujú semafory, vládne tam chaos," upozorňuje Zelená vlna RTVS.