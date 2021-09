Kresťanskí lídri vydali dôležité posolstvo: Slová o environmentálnej udržateľnosti

Lídri najväčších kresťanských cirkví vydali spoločné posolstvo, v ktorom upozornili na naliehavosť environmentálnej udržateľnosti, na jej vplyv na chudobu a na dôležitosť globálnej spolupráce.

Vyzvali tiež modliť sa za úspech summitu OSN o klíme (COP26), ktorý sa má začiatkom novembra konať v Glasgowe. Informovala o tom v utorok agentúra AFP.

Pápež František, arcibiskup z Canterbury Justin Welby a ekumenický patriarcha Bartolomej I. vo svojom dokumente - prvom svojho druhu - nazvanom Spoločné posolstvo na ochranu stvorenstva uvádzajú, že pandémia vyvolaná koronavírusom SARS-CoV-2 poskytla politickým lídrom bezprecedentnú príležitosť prehodnotiť globálnu ekonomiku a urobiť ju udržateľnejšou a sociálne spravodlivejšou pre chudobných. Poukazujú aj na dôležitosť globálnej spolupráce.

Konštatujú, že "jednotlivci síce majú svoju úlohu pri zmene našej spoločnej reakcie na bezprecedentnú hrozbu klimatickej zmeny", no upozorňujú, že "lídri nesú najväčšiu zodpovednosť za to, aby prijímali odvážne rozhodnutia", aké by mohli padnúť aj v Glasgowe na summite COP26.

Vodcovia kresťanských cirkvía konali na prospech budúcich generácií a "nášho spoločného domova".

Odporučili, aby účastníci summitu COP26 presadzovali riešenia zamerané na ľudí, zaviazali sa k zmysluplným obetám v prospech budúcnosti a Zeme a stali sa lídrami v prechode k spravodlivým a udržateľným ekonomikám.

Vo svojom posolstve trojica kresťanských lídrov odsudzuje nespravodlivosť a nerovnosť vo svete a vysvetľuje, že "strata biodiverzity, degradácia životného prostredia a zmena klímy sú nevyhnutnými dôsledkami našich činov, pretože sme chamtivo spotrebovali viac zdrojov, ako môže Zem vyprodukovať".

Za nespravodlivé označili fakt, že ľudia, ktorí trpia najkatastrofickejšími následkami škôd na životnom prostredí, sú tí najchudobnejší, pričom práve oni k environmentálnym zmenám "prispeli najmenej".

V texte spoločného posolstva sa píše, že "máme príležitosť kajať sa...a vydať sa opačným smerom. Namiesto sebeckého zisku musíme hľadať veľkorysosť a spravodlivosť v spôsobe, akým žijeme, pracujeme a používame peniaze".

V texte sa tiež uvádza, že všetky krízy, ktorými ľudstvo prechádza, "nám ponúkajú možnosť voľby.

Spoločné posolstvo je datované 1. septembrom, ktorý je Svetovým dňom modlitby za starostlivosť o stvorenstvo. Zaviedli ho v roku 2015 pápež František a ekumenický patriarcha Bartolomej.

Vydanie tohto spoločného vyhlásenia pápež avizoval už 1. septembra na generálnej audiencii vo Vatikáne, pripomenul portál Vatican News.