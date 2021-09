Česko hlási najviac nakazených od júna: Slová hygieničky naháňajú strach! Bude horšie

Česko za pondelok zaznamenalo najvyšší nárast nakazených koronavírusom od júna. Informuje o tom spravodajský portál TN.cz, podľa ktorého malo v pondelok pozitívne testy 391 ľudí.

Hlavná hygienička Pavla Svrčinová pritom predpokladá, že infikovaní budú v nasledujúcich týždňoch pribúdať ešte výraznejšie. O prípadnom sprísnení opatrení rozhodne vláda po ukončení testovania v školách, uviedol v tejto súvislosti pre TN.cz premiér Andrej Babiš.

Počas celého leta sa denné prírastky nakazených v Česku pohybovali medzi 100 až 200. S prichádzajúcou jeseňou sa však situácia začína opäť zhoršovať. Za pondelok pribudlo takmer 400 nových prípadov a ministerstvo zdravotníctva očakáva, že to bude ešte horšie.

Vláda zatiaľ so sprísňovaním opatrení vyčkáva a podľa Babiša ani očakávaný nárast nakazených neznamená, že „automaticky budú nejaké opatrenia“. „Zatiaľ sa nič také neplánuje,“ povedal pre TN.cz.

„Hygienici vyhodnotia situáciu po ukončení testovania v školách a rozhodnú ako ďalej. Prenos nákazy je najmä u nezaočkovaných. Dôležité je, aby starší ľudia nad 60 rokov boli zaočkovaní a v prípade pozitivity mali hladký priebeh,“ doplnil premiér.

„Karlovarsko sledujeme, máme nejaké záchyty dovozu nákazy zo zahraničia a v školách. S tým, že sa situácia po prázdninách zhorší, sme počítali,“ povedal v utorok na tlačovej konferencii minister zdravotníctva Adam Vojtěch.

Podľa epidemiológa Romana Prymulu zatiaľ nenastal čas na plošné sprísňovanie. „Sú tu obrovské medziregionálne rozdiely. V tejto etape by som to orientoval skutočne do regiónov. To v tejto chvíli znamená určité opatrenia pre Karlovarsko a nejaké mikroregióny v Prahe,“ priblížil Prymula.