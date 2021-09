Osem tunelov čaká jesenná udržba: Kedy budú úplne uzavreté?

Národná diaľničná spoločnosť (NDS) začína s pravidelnou jesennou údržbou tunelov. V septembri a októbri ju bude vykonávať v tuneloch Horelica, Šibenik, Bôrik, Branisko, Žilina, Ovčiarsko, Sitina a Považský Chlmec.

Informovala o tom v utorok hovorkyňa diaľničiarov Eva Žgravčáková. Upozornila, že motoristi musia rátať aj s úplnými uzáverami tunelov.

"Zameriame sa na nestavebnú údržbu stavebnej časti tunelov a zároveň vykonáme údržbu a opravu ich technologického vybavenia. Doprava bude presmerovaná na súbežné cestné komunikácie," uviedla hovorkyňa.

S úplnou uzáverou musia motoristi rátať pri všetkých spomenutých tuneloch. Tunel Horelica na D3 bude uzavretý od 10. septembra 22. hod. do 12. septembra 22. hod. V Tuneli Bôrik na D1 bude uzávera trvať od 11. septembra od polnoci do 12. septembra 18. hod. v ľavej tunelovej rúre v smere na Žilinu aj v pravej v smere na Prešov.

Tunel Šibenik na D1 bude uzavretý od 24. septembra 22. hod. do 26. septembra 16. hod. v ľavej tunelovej rúre v smere na Žilinu a v pravej v smere na Prešov bude uzávera trvať od 25. septembra od polnoci do 26. septembra do 18. hod.

Tunel Branisko na D1 bude uzavretý od 25. septembra od druhej hodiny nadránom do 3. októbra 18. hod. Tunely Žilina a Ovčiarsko na D1 uzavrú diaľničiari od 6. októbra obeda do 10. októbra 22. hod. Tunel Považský Chlmec na D3 bude uzavretý od 21. októbra obeda do 24. októbra 22. hod. V tuneli Sitina bude uzávierok viacero v rozmedzí od 15. do 24. októbra.