Predchodca Žilinku Čižnár: Ak boli chyby vo vyšetrovaní, mal dôvod rozhodnúť podľa paragrafu 363

Ak boli pri vyšetrovaní mediálne známych káuz chyby, generálny prokurátor Maroš Žilinka mal dôvod použiť paragraf 363 Trestného poriadku.

Myslí si to jeho predchodca vo funkcii, bývalý generálny prokurátor Jaromír Čižnár.

"Ak tam boli tie chyby, ktoré sa vyčítajú, tak asi mal dôvod na rozhodnutie. Ja ale nebudem komentovať rozhodnutie generálneho prokurátora," uviedol v utorok pre médiá Čižnár. Pripomenul, že podobné rozhodnutia vydal aj on. Zdôraznil, že ak sa spomínaný paragraf použije, neznamená to, že sa vyšetrovanie skončilo. "Znamená to - odstráňte procesné chyby a podajte dôkazy, ktoré budú potvrdzovať viac," povedal bývalý generálny prokurátor.

"Rozhodnutie generálneho prokurátora podľa paragrafu 363 a Trestného poriadku p" uviedol pre TASR hovorca Generálnej prokuratúry SR Dalibor Skladan.

Priblížil, že v minulom roku generálny prokurátor vybavil 523 trestných vecí. V roku 2019 to bolo 457 trestných vecí, v ktorých obvinení, poškodení a ďalšie subjekty považovali právoplatné rozhodnutia prokurátorov a policajtov za nezákonné a žiadali ich zrušiť. "Generálny prokurátor v roku 2020 zrušil 85 právoplatných uznesení, čo predstavuje akceptáciu 16 percent z celkového počtu podaných návrhov. V roku 2019 bolo zrušených 88 právoplatných uznesení, čo predstavuje 19 percent," dodal hovorca.