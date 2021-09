Ako budú vyzerať tlačovky generálnej prokuratúry v budúcnosti? Zásadnou otázkou sa ešte nezaoberali

Či v budúcnosti opäť príde k tomu, že na tlačovej konferencii Generálnej prokuratúry (GP) sa nebudú môcť fyzicky zúčastniť všetky médiá, ktoré prejavia záujem, závisí podľa námestníka GP Jozefa Kanderu od pandemickej situácie i kapacitných možností priestorov prokuratúry.

Povedal to novinárom po zasadnutí Výboru Národnej rady SR pre kultúru a médiá, na ktorom mal v zastúpení generálneho prokurátora Maroša Žilinku odpovedať na otázky súvisiace s podozrením zo selekcie médií a obmedzovania činnosti pre novinársku prácu.

Námestník GP po skončení sa výboru pre médiá obhajoval formu tlačovej konferencie kapacitnými dôvodmi a argumentoval online prenosom, prostredníctvom ktorého bol obsah tlačovej konferencie verejne dostupný. Priznal, že myšlienkou presunúť v prípade veľké záujmu takéto akcie do exteriéru sa ešte nezaoberali.

Ohradil sa však voči tvrdeniam, ktoré sa v súvislosti s rozhodnutiami GP objavujú v médiách. "GP nič nezastavila, nikoho neoslobodila. Ak to hovoria médiá a politici, tak to hovoria z neznalosti alebo je to schválnosť," zdôraznil Žilinkov zástupca.

Na otázku, či dianie posledných dní môže ešte viac naštrbiť nízku dôveryhodnosť prokuratúry, Kandera odpovedal, že zvyšovanie dôveryhodnosti je dlhodobý proces. "A v ňom môžeme byť úspešní len vtedy, ak budeme dlhodobo postupovať zákonne v trestnom konaní," dodal.

Plánované mimoriadne rokovanie Výboru Národnej rady (NR) SR pre kultúru a médiá sa neuskutočnilo. Členovia výboru neakceptovali zastúpenie generálneho prokurátora Maroša Žilinku jeho zástupcom Jozefom Kanderom. Zároveň odsúhlasili, aby Žilinku, ktorý sa ospravedlnil z dôvodu pracovnej vyťaženosti, pozvali na rokovanie výboru v piatok 10. septembra.

Žilinka mal na výbore vysvetliť, prečo na svojej minulotýždňovej tlačovej konferencii GP o zrušení obvinení umožnil prístup len niektorým médiám a redakcie Denníka N, SME a Aktuality sa na konferenciu nedostali. Konanie šéfa prokurátorov vnímajú dotknuté médiá i koaliční poslanci za selekciu a porušenie tlačového zákona, Žilinka tieto tvrdenia odmieta, mieni, že porušením tlačového zákona je práve spôsob informovania o prípade spomínanými médiami.