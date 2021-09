Ideálny spoločník na dlhé aj krátke trasy: Najlepšie rodinné autá

Multifunkčné autá sú pre rodiny ideálnymi spoločníkmi na dlhé aj krátke trasy.

Spolu so začiatkom nového školského roka sa k ceste do práce pridruží aj povinnosť odviezť ratolesti na prvú hodinu. S tým sa však spája niekoľko menších komplikácií. Okrem vyšších obrubníkov či série retardérov sa musí pri vzdelávacích inštitúciách neraz manévrovať v úzkych uličkách a v týchto situáciách sa hodia väčšie kolesá, dostatočná svetlá výška, cúvacie kamery a senzory, ako aj brzdný asistent či automatické otváranie a zatváranie kufra z interiéru.

Fotogaléria 5 fotiek v galérii

Štýlový model plný možností

Mini Coopery sú vnútri možno vyšperkovanejšie než zvonka a predĺžená verzia Clubman S láka prepracovanými detailmi. Vzadu nájdete niekoľko prvkov, ktoré neomrzia ani pri opakovanom pohľade. Okrem svetiel, ktoré pri brzdení žiaria motívom anglickej vlajky, ide aj o netradične otvárané krídlové dvere, vďaka ktorým do kufra poľahky napracete zložený kočík alebo poriadny náklad.

Pod kapotou sa skrýva preplňovaný benzínový štvorvalcový motor s objemom 2 litrov, ktorý má výkon 192 koní a maximálny krútiaci moment 300 Nm. A pohonná jednotka robí s ľahkým autom divy. Výkonnostná rezerva vás dokáže vytiahnuť, aj keby ste, nedajbože, zapadli. Jazdu týmto anglickým elegánom si vychutnáte každý deň a deťúrence sa vnútri nikdy nebudú nudiť, pretože atraktívne ikonky prístrojového panela zaujmú ich predstavivosť nadlho, rovnako tak aj množstvo ostatných detailov vo vnútri.

Univerzálny kus pre milovníkov prírody

Kia XCeed so štvorvalcovým motorom 1,6 T-GDi sa dizajnom výrazne odlišuje od konkurencie, no prirodzeným teritóriom crossoveru nie sú výhradne mestské cesty. Na nich jazdí s prehľadom, no aj v teréne mu to ide nečakane dobre. Vďačí za to aj zmäkčeným predným a zadným pružinám, ktoré filtrujú nerovnosti. Posádku prekvapí aj kvalitným audiosystémom či sedačkami s dobrým bočným vedením.

Vlastnosti podvozka oceníte na šmykľavých úsekoch, kde sa potrebujete vyhrabať z bahna. Takéto výlety sa deťom páčia, pretože sú plné dobrodružstva a chlapci ocenia, keď vypnete trakciu a vďaka rýchlemu nástupu krútiaceho momentu 265 Nm a výkonu 204 koní sa s autom trochu skĺznete bokom...