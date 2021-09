Slováci sa registrujú na stretnutie s pápežom Františkom: Koľko ľudí príde do Prešova?

Na stretnutie so Svätým Otcom Františkom, ktorý do Prešova zavíta 14. septembra, je aktuálne zaregistrovaných viac ako 25 000 ľudí.

Je to polovica kapacity areálu pri mestskej športovej hale na Ulici Jána Pavla II., kde bude pápež slúžiť liturgiu sv. Jána Zlatoústeho. "Čo sa týka zasvätených osôb, rehoľníkov a rehoľníčok, je ich zaregistrovaných 111, kňazov je 404 a takmer 50 biskupov. Čo sa týka počtu, sme nad polovicou a veríme, že ak to takto bude každým dňom pribúdať, mali by sme tento priestor obsiahnuť. Denne pribúda približne 1000 registrovaných účastníkov,“ uviedol hovorca Prešovskej gréckokatolíckej archieparchie Michal Pavlišinovič.

Zároveň čakajú na utorkové (7. 9.) zverejnenie rozdelenia okresov v súvislosti s ochorením COVID-19 a či bude okres Prešov v zelenej alebo v oranžovej farbe. Podľa toho budú nastavené pravidlá pre ľudí v režime OTP (očkovaní, testovaní a po prekonaní ochorenia COVID-19). Protosynkel Prešovskej archieparchie Ľubomír Petrík pútnikom, ktorí patria do režimu OTP, odporúča, aby sa dali otestovať vopred vo vlastnej réžii pred príchodom na podujatie. Vstup do areálu bude možný od polnoci z pondelka (13. 9.) na utorok (14. 9.) a o 8.00 h, približne dve hodiny pred príchodom Svätého Otca, budú jednotlivé vstupy uzavreté. Všetci účastníci podujatia musia mať ochranné rúška.

"Pre každého účastníka máme zabezpečenú vodu, v určitom limite. Budeme mať tri hlavné vstupy cez Most Jána Pavla II., most cez Torysu, ktorý je už postavený, a od cyklistického chodníka. Práve od cyklistického chodníka budú môcť prísť ľudia v režime OTP," doplnil Petrík. K športovej hale bude zabezpečená kyvadlová doprava. MHD bude v utorok v Prešove premávať zdarma a na viacerých uliciach budú platiť dopravné obmedzenia. Podrobnosti sú zverejnené na webstránke mesta www.presov.sk. "Mesto Prešov zabezpečuje najmä organizáciu dopravnej zložky. Prenosné dopravné značenia alebo prekrytie trvalého dopravného značenia môžeme začať realizovať až v pondelok 13. septembra. Mesto Prešov udeľuje základným školám v utorok 14. septembra riaditeľské voľno," doplnil hovorca mesta Vladimír Tomek s tým, že k dispozícii bude 4600 parkovacích miest na záchytných parkoviskách.

Aktuálne je na stretnutie s pápežom prihlásených viac ako 850 dobrovoľníkov. "Stále ešte potrebujeme nejakých 50 až 100 dobrovoľníkov. Prihlasovanie by sme chceli ukončiť vo štvrtok (9. 9.) o polnoci," povedala koordinátorka dobrovoľníkov v Prešove Viktória Žolnová. Stretnutie so Svätým Otcom v Prešove má tiež svoju oficiálnu hymnu. Je ňou skladba Oslávený kríž. Jej interpretom je kňazská gospelová skupina Peter Milenky & Band. Pápež František počas svojej návštevy Slovenska v septembri (12. - 15. 9.) navštívi Bratislavu, Košice, Prešov a Šaštín.