Okuliare, kontaktné šošovky alebo laserová operácia očí? Spoznajte ich výhody a nevýhody

Zrak je najdôležitejší ľudský zmysel zo všetkých, práve vďaka nemu dokážeme vnímať až tri štvrtiny všetkých podnetov.

Ľudský organizmus však prirodzene starne, čo sa podpisuje aj na našom zraku. Navyše, niektorí ľudia s ním majú problémy už od skorého detstva, a to v dôsledku vrodených chýb. Dioptrické okuliare, kontaktné šošovky či laserová operácia očí sa tak stávajú nevyhnutnou súčasťou nášho života. Ako sa však hovorí, všetko má svoje výhody a nevýhody.

O plusoch a mínusoch dioptrických okuliarov sa toho popísalo už veľa. Predsa len ide o najstarší spôsob korekcie zraku. Hoci v priebehu histórie boli značne inovované a na trhu nájdeme naozaj moderné kúsky, nie každý ich považuje za praktické a pohodlné. Kontaktné šošovky majú oproti okuliarom výhodu, že neskresľujú periférne videnie a nezahmlievajú sa. Avšak aj napriek tomu, že sú mäkké, stále je to cudzie teliesko a nie každý si dokáže na ne zvyknúť a tiež je potrebné pri ich aplikovaní dodržiavať aj správne hygienické návyky.

Koniec nepohodlia

Mať teda niečo na očiach alebo v očiach nie je pre väčšinu ľudí pohodlné a komfortné. Okuliare alebo šošovky problém iba upravujú, ale nevyriešia. Laserová operácia očí dnes už však dokáže vyriešiť väčšinu zrakových chýb, napríklad krátkozrakosť, ďalekozrakosť či astigmatizmus.

Ak by sme mali porovnať výhody a nevýhody laserovej operácie očí, tak výhod je nepomerne viac. Zákrok je rýchly, presný, bezbolestný, môžete ísť hneď po ňom domov, neostáva vám na oku žiadna ranka a už na druhý deň môžete normálne fungovať. A do cca týždňa si užívate ostrý zrak. Niekto by možno povedal, že nevýhodou môže byť cena, ale ani to nie je celkom pravda. Okuliarové rámy vás častokrát stoja aj stovky eur a môžu sa aj pokaziť. Pri šošovkách je zase nevýhodou, že je ich potrebné meniť ešte častejšie ako dioptrické okuliare, a to sa výrazne odrazí aj na vašej peňaženke. Ak si teda prepočítate celkové náklady na okuliare či šošovky počas vášho života, zistíte, že operácia laserom vychádza v konečnom dôsledku lacnejšie. Navyše, jej výhodou je aj to, že sa na ňu vzťahuje doživotná záruka, a to dnes garantujú naozaj málokde.

Výber očnej kliniky je dôležitý

Pred podstúpením operácie pacient potrebuje vedieť, že je v tých správnych rukách. Špecializovaný lekársky tím očnej kliniky iClinic má s očnou chirurgiou dlhoročné skúsenosti. Rôznymi operačnými metódami zoperovali spolu už vyše 50 000 pacientov. iClinic sa radí medzi profesionálne európske kliniky so špičkovým technologickým vybavením, ktoré pravidelne inovuje. Pri operáciách používa laserové prístroje nemeckej, americkej a švajčiarskej kvality od spoločností CARL ZEISS, ZIEMER a ALCON. Tieto firmy patria medzi svetovú jednotku v oblasti výroby medicínskej techniky v tomto odbore. V roku 2020 získala iClinic ocenenie Najdôveryhodnejšia značka 2020 (kategória Očné kliniky). Je tiež držiteľom certifikátu kvality TÜV, používa systém manažérstva kvality v oblasti Ambulantnej oftalmológie a refrakčnej, laserovej a kataraktovej chirurgie oka.

iClinic sa podieľa na vývoji nových operačných metód

Lekári očnej kliniky iClinic sa podieľajú aj na vývoji nových operačných metód. Jej zakladateľ a hlavný očný lekár – MUDr. Ivo Ďurkovič, MPH, sa spolu so švajčiarskou spoločnosťou Ziemer spolupodieľal na vývoji úplne novej certifikovanej metódy CLEAR, ktorá sa využíva na liečbu krátkozrakosti (od -1,5 do -10 dioptrií) a astigmatizmu (od -0,5 do -6,0 dioptrií). Tá sa realizuje formou novej extrakcie tkanivovej lentikuly zo stromy rohovky pomocou femtosekundového laseru FEMTO LDV Z8. Historicky úplne prvá operácia na svete realizovaná metódou CLEAR sa vykonala v očnej klinike iClinic v máji 2021 v Bratislave.

