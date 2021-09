Na diaľnici D1 pred Bratislavou smerom zo Senca sa zrazili tri autá. Informuje o tom Zelená vlna RTVS.

Vodiči sa tu zdržia približne 40 minút. O kolóne informuje aj dopravný servis Stella centrum, konkrétne ide o bratislavskú Gagarinovu ulicu v smere do centra.

Zdržanie od 20 do 30 minút hlásia vodiči aj na Ulici Svornosti a Popradskej, ďalej na diaľnici D1 od Zlatých pieskov do Prístavný most a v smere do hlavného mesta z Mosta pri Bratislave v smere na Vrakuňu či v Bernolákove a Ivanke pri Dunaji v smere do Bratislavy.