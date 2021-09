Sarah sa snívalo, že musí navštíviť doktora: Nočná mora sa naplnila

Zistenie, ktoré jej zmenilo život. Sarah Southern (30) z amerického mesta Winston-Salem sa snívalo, že musí urgentne navštíviť doktorka. A to teda naozaj mala.

Ako informuje Mail online, žena sa prebudila z nočnej mory s pocitom, že má rakovinu. Tento zvláštny sen sa jej sníval v septembri 2019. „Veľa si nepamätám, ale niekto vo sne mi povedal, že musím ísť k lekárovi a že som chorá, a ak sa o to nebudem starať, budem mať problémy," povedala.

Dala na svoj inštinkt a vyhľadala odborníka. Na bruchu totižto zbadala dve zvláštne znamienka. Lekár ich prezrel, no nezbadal nič závažné. Vyzvala však doktora, aby vykonal testy, pretože nočná mora ňou naozaj otriasla. Žiaľ, nesnívalo sa jej iba, že mala rakovinu. Bola to naozaj pravda. "Ten sen mi mohol zachrániť život," uviedla.

Diagnostikovali jej melanóm, lenže to nebola jediná vec, s ktorou sa Sarah musela popasovať. Mala v tom období priateľa, no ten, keď sa dozvedel o zákernej chorobe, tak ju pustil k vode. „Len sa na mňa pozeral a nikdy v živote som nestretla nikoho, kto by sa na mňa tak pozeral. Pozrel sa na mňa, ako keby som bola najnepríjemnejší a najhnusnejší človek, akého kedy stretol," spomína na deň, kedy povedala bývalému o chorobe. Neskôr sa jej však pýtal, či je v poriadku, no ospravedlnenia sa nedočkala.

Ona dokonca ani nepotrebovala chemoterapiu, nevypadali by jej vlasy a všetko mohla vyriešiť operácia. Dotyčný mal na to iný názor - vraj by toho bolo na neho príliš veľa. Hoci to bola pre ňu tvrdá rana, postavila sa na nohy a odhodlala sa bojovať. Po tom všetkom, čím si prešla, je silnejšia, ako kedykoľvek predtým. Schudla takmer 14 kíl, úspešne ukončila štúdium, povýšili ju a rozšírila svoju spoločnosť.

Sarah vysvetľuje, že to, čo jej povedal ex, bolo jej hnacím motorom. Mohla sa trápiť, preplakať niekoľko nocí, no radšej to využila vo svoj prospech. Zdrvujúce slová bývalého partnera sa stali jej najväčšou motiváciou. "Potrebovala som sa naučiť mať rada samú seba, pretože si myslím, že som to poriadne nerobila, a preto mi dokázal tak veľmi ublížiť," dodala.

Nielenže bojovala so zákernou chorobou, ale rozhodla sa spoznávať aj samú seba. So svojou súčasnou verziou je mimoriadne spokojná. Bývalému partnerovi je priam vďačná za to, ako sa zachoval. Ukázal sa v tom pravom svetle, posunula sa ďalej a teraz má pri sebe tých správnych ľudí. Sarah sa rozhodla hovoriť o svojom príbehu, aby dodala odvahu aj ostatným zlomeným ľuďom.