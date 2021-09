Americké úrady riešia ďalší problém: Najprv tvrdo udrel hurikán Ida a teraz toto...

Americké úrady reagujú na niekoľko kilometrov dlhú ropnú škvrnu, ktorú zachytili satelitné snímky pobrežia štátu Louisiana zasiahnutého minulý víkend silným hurikánom Ida.

S odvolaním sa na lokálnych i federálnych činiteľov o tom v sobotu informovali americké médiá. Podľa agentúry AP a denníka The New York Times (NYT) sú na mieste upratovacie tímy.

Únik ropy do vôd Mexického zálivu je pozorovaný južne od mesta New Orleans v lokalite Port Fourchon, cez ktorú vo veľkom prúdi ropa i plyn. Na možný problém sa počas pracovného týždňa prišlo vďaka pozorovacím letom a satelitným snímkam a odvtedy podľa médií dĺžka škvrny narástla na viac ako desať kilometrov. AP v sobotu večer východoamerického času písala, že únik ropy stále neskončil, avšak nezdalo sa, že by napáchal akékoľvek škody na pobreží Louisiany.

Incidentom sa zaoberá aj federálna pobrežná stráž. Podľa jej hovorcu Johna Edwardsa je za zdroj úniku považovaný podmorský ropovod vlastnený texaskou spoločnosťou Talos Energy. Tá v tlačovom vyhlásení uviedla, že začala vlastné vyšetrovanie, vraj sa ale nedomnieva, že by bola za problém zodpovedná.

"Je to rozsiahly únik, ktorý vyžaduje ďalšie vyšetrovanie," okomentoval situáciu pre denník NYT analytik Oscar Garcia-Pineda zo spoločnosti Water Mapping, ktorý sa zaoberá využívaním leteckých a satelitných snímok v súvislosti s ropnými škvrnami. Iný odborník citovaný agentúrou Bloomberg uviedol, že únik pri Port Fourchon je "najväčší, čo tu máme".

Štátu Louisiana boli nahlásené desiatky prípadov úniku ropy a podobných incidentov v nadväznosti na prechádzajúci hurikán Ida. Búrka na americkom pobreží Mexického zálivu udrela minulú nedeľu ako hurikán štvrtej kategórie s vetrom s rýchlosťou až 240 kilometrov za hodinu. Oblasť sa stále potýka s rozsiahlymi výpadkami prúdu, v Louisiane, Mississippi a Alabame si živel vyžiadal najmenej 14 životov. Zvyšky búrkového systému potom priniesli bleskové záplavy a rekordné zrážky na severovýchod USA, ktorý registruje desiatky obetí.