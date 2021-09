Nekompromisný Kurz: Európa musí zabrániť migračnej vlne z Afganistanu

V prípade migračnej vlny z Afganistanu by sa mali situáciou zaoberať susedné krajiny. Vyhlásil to v sobotu rakúsky kancelár Sebastian Kurz.

Nová migračná vlna z Afganistanu do Európy nesmie prísť, „preto sme v kontakte s krajinami v regióne“, povedal Kurz v Belehrade po stretnutí so srbským prezidentom Aleksandrom Vučičom. Na takzvanej balkánskej migračnej trase v Srbsku a susedných štátoch uviazli tisíce migrantov, ktorí sa chcú dostať z Blízkeho východu, Afriky alebo Ázie do západnej Európy.

V otázke migrácie zastáva Kurz dlhodobo nekompromisný postoj. Nedávno vyhlásil, že Rakúsko už žiadnych migrantov z Afganistanu nepríjme. Obhajoval to tým, že od roku 2015 ich krajina prijala „neprimerane vysoký“ počet.