Novinka na Muránskej planine: Zo starej drevárne moderná útulňa! Toto si turisti zamilujú

Parádne prenocovanie. V rezervácii Tŕstie v Muránskej Planine pribudne útulňa. Postavia ju na mieste starej drevárne pri chatke a moderný zrub z hranolov z červeného smreku pojme veľa uzimených turistov.

So zámerom vybudovať útulňu prišiel turistický klub Hikemates. Nová útulňa pribudne na lúke v blízkosti chaty Tŕstie, ktorá je dostupná po žltej turistickej trase z Tisovca, alebo po zelenej trase z Rimavskej Píly. Chata leží v blízkosti Cesty Márie Széchy, ktorá je značená červenou turistickou značkou a je najdlhšou hradnou cestou (cca 80 km) na Slovensku. Sleduje pôvodnú medzihradnú cestu z roku 1644 medzi hradmi Fiľakovo a Muráň. „Na vybrané miesto sme sa rozhodli umiestniť jednoduchý objekt – úkryt – citlivo zasadený do krajiny. Útulňa bude zasadená v severnej časti lúky na mieste súčasnej starej drevárne,“ uviedol Patrik Pajta z Hikemates. Stavba bude členená na dve časti – krytú predsieň a verandu, cez ktorú sa bude prechádzať do uzavretej obytnej časti. V oboch pribudnú po stranách lavice ako súčasť obvodovej konštrukcie. „Pod strechou bude vložené poschodie na spanie. Oproti vstupu sa bude nachádzať piecka a vedľa vstupu pracovná plocha a police,“ vysvetlil Pajta. Núdzovým riešením je prenocovanie 2 až 4 osôb vo vstupnom priestore. Základným stavebným prvkom budú hranoly z červeného smreku.