Vzťahy medzi svokrou a nevestou dokážu byť napäté: Hrôza, čo sa odohralo na svadbe!

Situácia, ktorá by zatienila nejeden hororový film. Callie (25) sa živí ako organizátorka svadieb a zažila si už skutočne všeličo. No aby sa pokúsila svokra zabiť svoju nevestu...to je už iná káva.

Ako informuje The Sun, 25-ročná žena zverejnila na TikToku video, v ktorom tvrdila, že mama ženícha sa mala pokúsiť otráviť jeho nastávajúcu.

Callie ako profesionálna organizátorka svadieb mala všetko pripravené a poznačila si aj tie najpodstatnejšie detaily. Napríklad, že nevesta je extrémne alergická na kokos. O tomto vedela aj cukráreň, z ktorej objednávali zákusky. Lenže neskôr nečakane dorazili na oslavu neznáme koláče. Callie netušila, o čo ide, keďže toto nemala na zozname. Dané dobroty mala zadovážiť práve svokra. Odôvodnila to tak, že chcela zaistiť, aby bolo dostatočné množstvo dezertov. Na tom ešte nebolo nič zvláštne, lenže potom vyzvala samotnú nevestu, aby jeden z nich ochutnala. Keď si už pomaly vkladala sústo do úst, ženích to okamžite stopol a povedal: "Mami, vieš, že je alergická." Mufiin bol podľa všetkého obalený v kokose a keby si to nevšimne muž, bohvie, čo by sa stalo.

Po jeho zásahu nastalo v miestnosti hrobové ticho. Nikto ani nemukol. „Ženích hľadí s otvorenými ústami na svoju mamu. Nevesta vyzerá úplne zdesene a vystrašene, tiež by som bola," povedala vo videu Callie. Svokra podľa nej neprejavila ani štipku ľútosti. Na to ženích kvalitne vybuchol. "Si hrozný človek, nikdy si tento vzťah nepodporovala, toto je nové dno aj pre teba. Mohla si ju dostať do nemocnice. Ona sa doslova mohla dostať do anafylaktického šoku," vykričal matke do očí. Okrem toho jej nakladal ešte viac, no ona mu iba s chladnou tvárou odpovedala: "Drahý, nehody sa stávajú každý deň." Následne si zobrala svoje veci a odišla zo svadby.

Video, ktoré zavesila Callie na TikTok, vyvolalo množstvo reakcií. Niektorí ľudia odporúčali novomanželom, aby si vymenili zámok na dome alebo rovno podali trestné oznámenie.