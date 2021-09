Na Medzinárodných leteckých dňoch SIAF sa predstavili svetové esá: Divákov očarili manévre Baumgartnera

Výkonné stroje na zemi aj vo vzduchu! Medzinárodné letecké dni SIAF sa po dvojročnej prestávke zapríčinenej pandémiou vrátili vo veľkom štýle.

Fanúšikovia leteckej akrobacie však nemierili do tradičnej bašty tohto podujatia, a namiesto letiska na Sliači, ktoré prechádza opravou, prišli do areálu v Kuchyni pri Malackách. Vrcholom programu boli akrobatické vystúpenia rakúskeho pilota Felixa Baumgartnera (52) na vrtuľníku a talianskej skupiny Frecce Tricolori.

Do Malaciek dorazili napriek pandémii tisícky divákov, no všetci museli byť zaočkovaní alebo otestovaní. „Platné nariadenia nám trochu skomplikovali život. Napriek tomu však v prvý deň bola vysoká účasť,“ prezradil výkonný riaditeľ medzinárodných leteckých dní Ivan Hůlek. Prilákať ľudí mali piatkovým preletom nad hlavným mestom aj talianske akrobatické esá zo skupiny Frecce Tricolori, ktoré nad Bratislavou na oblohe „nakreslili“ taliansku trikolóru. „Bola to skvelá príležitosť, ako predviesť naše schopnosti veľkému množstvu ľudí. Je to naše tradičné vystúpenie a tešíme sa, že sa to ľuďom páčilo,“ povedal veliteľ letky Gaetano Farina. V sobotu sa napokon ukázalo, že tento prelet splnil účel a do Malaciek dorazili davy zvedavých fanúšikov lietadiel. Tí napríklad obdivovali dopravné lietadlo Spartan využívané ozbrojenými silami aj na Slovensku, no na štartovacej dráhe v Malackách sa predviedla aj talianska verzia. Veľkým prekvapením boli aj uzemnená historická stíhačka Hurricane z 2. svetovej vojny, ale aj belgická F-16 či český vrtuľník MI-24.

Hviezdou rakúska legenda

Na leteckých dňoch sa zúčastnil aj lietajúci Rakúšan Felix Baumgartner, ktorý predviedol akrobatické kúsky s vrtuľníkom. „Vôbec prvýkrát môžem predviesť svoju šou v Európe. Som nadšený, že tu môžem byť,“ povedal pre Nový Čas skúsený pilot s tým, že jeho vrtuľník je na takúto šou špeciálne upravený. „Bežný vrtuľník by to nezvládol. Na to, aby som to dokázal, som musel veľa trénovať, hlavne s mojimi učiteľmi v Texase a Arizone,“ dodal s tým, že žiaden kúsok nenahradí pocit, ktorý zažil, keď skákal z výšky 39 kilometrov. „Bol to úžasný pocit. Chystal som sa na to 5 rokov. Hoci som pri páde prekonal rýchlosť zvuku, veľmi som si to vtedy neuvedomoval,“ uzavrel s tým, že pracuje na čomsi veľkom. Napokon rozdal pár autogramov a odkráčal do privátnej zóny, zatiaľ čo vôkol panoval čulý ruch a diváci ostošesť fotili dych berúce kúsky ostrieľaných pilotov.