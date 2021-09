Čo ich k tomu viedlo? Organizátori podujatí s pápežom urobili ráznu zmenu na poslednú chvíľu

Prehodnotili to na poslednú chvíľu! Už dva mesiace slovenská verejnosť vie, že na podujatiach, kde sa objaví pápež František, sa budú môcť zúčastniť len očkovaní účastníci.

Kritika tohto opatrenia a nízky záujem o registráciu však kompetentných prinútila k uvoľneniu podmienok. Biskupi v sobotu oznámili, že na pápeža budú môcť prísť aj nezaočkovaní, avšak s testom.

V júli minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský po boku šéfa slovenských biskupov Stanislava Zvolenského oznámil, že pápeža Františka bude môcť vidieť len niekto z približne 2,5 milióna zaočkovaných na Slovensku. „Povolíme účasť vysoko nad rámec platných opatrení, no podmienkou účasti na svätých omšiach a iných podujatiach bude plná zaočkovanosť účastníkov podujatí,“ povedal Lengvarský. Zvolenský dodal, že im bolo komunikované, že to je z hľadiska technických možností jediný reálny spôsob, ako počet účastníkov radikálne neobmedzovať. Otázniky to však začalo vzbudzovať neskôr, keď sa zistilo, že na Svätého Otca sa v Maďarsku dostanú všetci. Vláda to odôvodňovala vyššou zaočkovanosťou u našich južných susedov.

Po tom, čo sa ukázalo, že sa registruje len zlomok z očakávaného počtu návštevníkov sa však spustila kritika nielen zo strany biskupov, ale aj niektorých politikov. Hovorca KBS Martin Kramara ešte v piatok tvrdil, že „mnohokrát sme prosili, zatiaľ tá podmienka platí, budeme vedieť v najbližších dňoch, čo príde“.

Zmeny ohlásili biskupi

Premiér Eduard Heger počas víkendu menil rétoriku. „Premiér Eduard Heger predpokladá, že na všetky hromadné podujatia budú platiť rovnaké pravidlá,“ povedala hovorkyňa Ľubica Janíková. V sobotu popoludní už Konferencia biskupov Slovenska oznámila jasné stanovisko. „Prípravný tím návštevy pápeža Františka na Slovensku oznamuje, že verejné podujatia návštevy Svätého Otca (Prešov, Košice a Šaštín) budú dostupné aj pre návštevníkov v režime OTP (očkovaní, testovaní a prekonaní). Nutné bude zaregistrovať sa na stránke navstevapapeza.sk. Registrácia OTP sa spustí až v pondelok 6. septembra,“ tvrdia z KBS. K dispozícii tak budú v pondelok dva formuláre na registráciu - pre očkovaných a pre neočkovaných. „Pre návštevníkov v režime OTP budú na podujatiach v Prešove, Košiciach a Šaštíne vytvorené vlastné sektory s vlastnými vstupmi, všetko v zmysle platných vyhlášok,“ dodali z KBS. Neočkovaní ľudia musia mať so sebou čerstvý negatívny PCR alebo antigénový test. Registrácia vopred však zostáva povinná, keďže KBS posiela vstupenku e-mailom. Zmeny prichádzajú v čase, kedy sa na Slovensku zvyšuje počet pozitívne testovaných ľudí. Za piatok to bolo 329 infikovaných, čo je najviac od začiatku mája. Viacerí odborníci sa tak obávajú vyššieho šírenia nákazy na podujatiach pri pápežovi.

V súčasnosti je na návštevu Františka zaregistrovaných približne 60 000 ľudí, ktorí sa rozdelia medzi štyri verejné podujatia. Inšpiráciou sa organizátorom mohlo stať aj podujatie leteckých dní, pri ktorých organizátori rozčlenili akciu na tri podujatia, každé s iným režimom a samostatným sektorom.

Aké budú podmienky

 doteraz sa mohli registrovať len plne zaočkovaní, ktorí museli byť v systéme NCZI

 KBS oznámila, že od pondelka spúšťa registráciu aj v režime OTP - teda bude môcť prísť aj ten, ktorý prekonal COVID-19 alebo ten, ktorý je nezaočkovaný, ale bude mať test

 na podujatiach v Prešove, Košiciach a Šaštíne budú pre týchto ľudí vytvorené vlastné sektory s vlastnými vstupmi

 plne zaočkovaní budú mať tiež vlastné sektory avšak budú môcť ísť aj do sektoru pre OTP

 „prekonaný“ človek musí mať so sebou potvrdenie o prekonaní COVID-19 v ostatných 180 dňoch

 nezaočkovaný musí mať negatívny výsledok RT-PCR alebo LAMP testu nie starší ako 72 hodín alebo negatívny výsledok antigénového testu nie starší ako 48 hodín

 KBS odporúča, aby si test dali spraviť v mieste svojho bydliska, mobilné odberové miesta sú v štádiu riešenia