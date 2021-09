Speváčka Misha sa s dcérami rozprávala len po anglicky: Nečakané komplikácie

Speváčka Michaela Misha Paľová (46) sa po deviatich rokoch vrátila na hudobnú scénu.

Svoju kariéru zavesila na klinec a stiahla sa do úzadia najmä pre materinské povinnosti. Dnes je matkou deväťročných dvojičiek Mie (9) a Naly (9), ktoré sa rozhodla od útleho detstva vychovávať v anglickom jazyku. Dnes to už ako samozrejmosť vníma aj ich okolie.

Misha sa s dvojičkami rozpráva iba anglicky. Avšak s príchodom školy a vysvetľovaním učiva sa to skomplikovalo. „Stále s nimi tak hovorím, už som chcela trochu poľavovať, lebo prvouku im vysvetliť v angličtine bol dosť problém. Začala som trochu po slovensky ... a ony na mňa: ‚Mami ty tak nehovor.' Oni to cítia neprirodzene, nie sú na mňa zvyknuté, keď na nich takto prehovorím," priznala Misha v rozhovore pre Evita Talkshow. S viacjazyčnou výchovou odporúča začať len vtedy, ak sú na to rodičia pripravení a dostatočne vzdelaní. „Určite neviem ani ja všetko, ale som blízko. Rozhodne si to neuvedomujem, a neodporúčala by som to niekomu, kto si to musí uvedomovať. To je tá chyba, lebo potom sa dieťa naučí tie chyby a tie odnaučiť je tažšie ako začať sa to uči," vysvetlila.