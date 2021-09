Herečka Táňa Pauhofová otvorene priznáva: Beriem sa príliš vážne

Šarmantná Táňa Pauhofová (38) patrí medzi úspešné slovenské herečky.

Nielenže hviezdi na dos­kách Slovenského národného divadla, ale najnovšie aj napríklad vo filme Známi neznámi. Svoje súkromie si síce prísne stráži, ale predsa len prezradila, že ona je tiež len človek z mäsa a kostí a sama častokrát bojuje s vlastnosťami, ktoré sa jej nepáčia.

Táňa Pauhofová patrí medzi vyhľadávané a často obsadzované herečky nielen na Slovensku, ale aj v Česku. Svojím talentom si dokázala získať množstvo fanúšikov. No nedarí sa jej len v pracovnom, ale aj v osobnom živote, v ktorom tvorí pár s hudobníkom Jonatánom Pastirčákom. Pred objektívmi vždy usmiata, prívetivá, očarujúca a elegantná Táňa, ktorej krása hraničí s dokonalosťou, však priznáva, že aj ona bojuje s bežnými starosťami, ktoré jej prekážajú. „Samú seba beriem veľmi vážne, ale akože zároveň sa na sebe aj smejem. Ja celý život hľadám ľahkosť, to je moja méta. Okrem toho teda, samozrejme, že taká floskula tiež patetická, slovenská, že by som chcela byť dobrým človekom, ale naozaj moja méta je nájsť ľahkosť,“ v podcaste s Emmou Smetanou priznala herečka, ktorá sa stále v živote učí. „Sama na sebe cítim, že vo vnútri veľakrát beriem veci príliš osobne a príliš vážne aj tam, kde je oveľa lepšie miknúť plecom a smiať sa na tom. Ale zasa keď si toto uvedomím, tak sa viem vždy potom nad sebou zasmiať,“ dodala na záver Pauhofová.