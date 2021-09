Za koľko zradil Judáš Ježiša podľa dnešných peňazí?

Rub a líc mincí sú obrazy našich dejín takmer od ich počiatku.

Tridsať strieborných, za toľko vraj zradil Judáš Ježiša. Išlo o mince, o tom nepochybujeme, občasný spor sa vedie o tom, či išlo o strieborné denáre z čias cisára Tiberia, alebo helénske mince razené v Lavante. S najväčšou pravdepodobnosťou však išlo o jeruzalemský variant – týrsky polšekel, ktorý bol používaný v chrámoch Jeruzalema.

Ak by sme dnes prepočítali váhu striebra „tridsiatich strieborných“ na aktuálnu cenu za striebro, vyšlo by to približne na 63 eur. Zberatelia by však za jeden polšekel zaplatili asi 294 eur, a tak by hodnota tridsiatich strieborných narástla na 8 820 euro. Stačí si však predstaviť, že by ste mali čo i len jednu z pôvodných tridsiatich mincí – je ťažké predstaviť si, akú by mala cenu… To sa už nedozvieme, Judáš ich pred svojou smrťou vrátil, a pretože boli poškvrnené krvou, nešli späť do chrámovej pokladnice, ale kňazi za ne kúpili od hrnčiara pole, ktoré sa zmenilo na miesto pochovávania cudzincov.

Na minciach sú zachytené dejiny a osobnosti a aj to ich zhodnocuje. Práve história, ktorá je vpísaná do všetkých mincí, je dôvodom, prečo sa mince stali najprv vzácnymi a neskôr výhodnými investíciami. Investičné mince zobrazujú významné udalosti, stavby či osobnosti a ich hodnota nezriedka násobne prevyšuje hodnotu drahého kovu, z ktorého sú vyrazené.

Silným prvkom je vyobrazenie národných symbolov. V českej histórii je to symbol leva, v slovenskej symbol orla. Oba tieto symboly národa – český lev aj slovenský orol – sa objavujú v emisiách Českej mincovne a stali sa mimoriadne výhodnou investíciou, ktorá zhodnocuje peniaze. Napríklad uncová strieborná minca Český lev z limitovanej emisie za štyri roky zvýšila svoju hodnotu na trhoch až 16-násobne! A podobne sa začína dariť jej „mladšiemu bratovi“ – minci Slovenský orol.

Významnou súčasťou symbolov našej histórie je viera, a preto je prirodzené, že sa biblické postavy, významné osobnosti cirkvi a udalosti či architektúra stali tiež súčasťou dejín zobrazených na investičných minciach.

Pred návštevou pápeža Františka veriaci, ale aj mnohí investori a zberatelia, obracajú svoju pozornosť na výnimočné mince, medzi ktoré patrí napríklad majestátna zlatá minca z Českej mincovne Ján Pavol II. Jej hmotnosť je inšpirovaná historickým stodukátom a je vyrobená v limitovanej emisii 50 kusov. Z emisie Patróni je zlatá minca Svätý Jakub starší a tiež krásna strieborná minca Svätej Ľudmily.

Všetky mince pochádzajú z dielní Českej mincovne, ktorá okrem investičných mincí razí aj mince, ktoré sú obeživom v Českej republike. Česká mincovňa je tak zárukou pravosti, kvality a medzinárodne akceptovaných certifikátov, ktoré sú istotou investícií. Od leta minulého roka má Česká mincovňa zastúpenie aj na Slovensku. Jej výstavná sieň a predajňa sa nachádzajú v Bratislave na Suchom mýte 1, alebo môžete navštíviť web www.ceskamincovna.sk.

V minciach sú zobrazené dejiny. Stačí, ak pohľadáte v zabudnutých zásuvkách staré koruny, forinty, šilingy alebo marky. Zoraďte ich vedľa seba podľa dátumov emisií a možno zrazu pred sebou uvidíte časť svojho života. Pri investičných minciach, na rozdiel od tých z vašich zásuviek, ktoré už neplatia, uvidíte, že tie investičné sú stále platné a že ich hodnota časom rastie, podobne ako skúsenosť vášho života.