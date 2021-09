Medzi Slovenskom a Maďarskom nedošlo k dohode: Požiadavke južných susedov sme nevyhoveli

Nedostatok pedagógov v Maďarsku trápi aj slovenské národnostné školy, pričom nepodarilo sa dohodnúť ani so slovenským ministerstvom školstva o hosťujúcich učiteľoch.

V rozhovore pre TASR to uviedla v Budapešti predsedníčka Celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku (CSSM) Alžbeta Hollerová Račková.

"Teší nás, že na školách, ktoré prevádzkujú slovenské národnostné samosprávy, je čoraz viac detí. V prípade škôl CSSM je to spolu so škôlkármi a s tými deťmi, ktoré sú v žiackych domovoch, približne 1500 detí. Tendencia je narastajúca, to znamená že školy, ktoré prevádzkuje CSSM, tvoria ten segment slovenského národnostného školstva v Maďarsku, ktorý je z tohto hľadiska radostný," povedala Hollerová Račková na úvod nového školského roka 2021-2022.

Problémy podľa jej slov majú skôr na školách prevádzkovaných inými organizáciami, v prvom rade Centrom riadenia a kontroly verejných vzdelávacích zariadení Klebelsberg (KLIK). "Tam sa nám už niekoľko rokov pravidelne stáva, že sa nehlási dostatočný počet detí do prvého ročníka niektorých škôl a preto nie je možné rozbehnúť vyučovanie slovenčiny, a čo nám spôsobuje ešte väčšie problémy, to je relatívne nový jav, ktorý sa prejavuje v celom maďarskom školstve: nedostatok pedagógov," podčiarkla predsedníčka CSSM.

"V našom prípade je to aj nedostatok slovenčinárov. Na tomto poli sme veľmi odkázaní na pomoc Slovenskej republiky. Napríklad v tomto roku popri vyslaných učiteľoch, ktorí pôsobia na slovenských národnostných školách v Maďarsku, bola požiadavka od troch škôl na vyslanie hosťujúceho slovenského učiteľa. Žiaľ v tejto otázke sa nepodarilo dohodnúť so slovenským ministerstvom školstva, preto sú také školy, kde je ohrozené vyučovanie slovenského jazyka," dodala.

Učitelia podľa nej starnú a v tomto období odchádza do dôchodku veľmi početná generácia slovenských učiteľov; študentov na pedagogických fakultách je už tradične a dlhodobo málo na to, aby nahradili odchádzajúcich učiteľov.

"Máme zhruba 30 škôl, kde sa slovenský jazyk vyučuje ako predmet, a ktoré sú udržiavané štátnym prevádzkovateľom. Slovenčinu ako jazyk sa učí v Maďarsku okolo 3500 žiakov. Na jednej strane je to viac ako vo všetkých okolitých krajinách spolu, ale na druhej strane do týchto škôl prichádzajú deti z rodín, ktoré síce majú vedomie slovenskej identity, ale slovenčina sa v kruhu ich rodiny nepoužíva. Preto ich učitelia musia učiť prakticky od úplných základov," povedala Hollerová Račková.

V súvislosti s kritikou, že tieto školy, ktoré učia slovenský jazyk a slovenskú históriu, nie sú jednojazyčné slovenské školy, predsedníčka CSSM povedala, že rodičia, ktorí už vplyvom procesu asimilácie sami nehovoria po slovensky, by svoje deti do nich nezapísali, ak by tieto školy boli iba slovenskými. Podotkla, že nie je dostatok učiteľov ani na už existujúci systém.

Príslušníci slovenskej menšiny žijúcej v Maďarsku a jej predstavitelia robia mnoho pre to, aby Maďari a Slováci znovu našli k sebe cestu. Povedal to v utorok pri slávnostnom spoločnom otvorení nového školského roka slovenských národnostných škôl štátny tajomník úradu maďarskej vlády Miklós Soltész v obci Dolná Huta (Mátraszentimre) v severomaďarskej Hevešskej župe. Soltész, ktorý je zodpovedný za cirkevné a národnostné vzťahy, ďalej ocenil skutočnosť, že komunita Slovákov žijúca v Maďarsku sa v uplynulých rokoch rozhodla prevádzkovať päť celoštátnych a dve miestne školy.