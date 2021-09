Dôchodkyni z Bardejova zavolal muž vydávajúci sa za synovca: Obral ju o mastnú sumu

Polícia vyšetruje okradnutie 72-ročnej dôchodkyne v Bardejove neznámym mužom, ktorý jej v pondelok (30. 8.) popoludní zavolal z mobilného čísla a vydával sa za jej synovca.

TASR o tom informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Prešove Jana Ligdayová.

"Požiadal ju o pôžičku vo výške 8500 eur a to priamym vkladom na účet v banke, číslo účtu muž žene nadiktoval. Žena peniaze už do hodiny vložila na dohodnutý účet. Príjem peňazí jej ´synovec´ ešte telefonicky potvrdil, no potom rýchlo ukončil ´rodinné vzťahy´ a viac sa žene neozval. Okresný vyšetrovateľ v Bardejove na základe uvedeného i na základe získanej dôkaznej situácie začal v prípade trestné stíhanie vo veci zločinu podvodu," uviedla Ligdayová s tým, že údajnému synovcovi hrozí podľa trestného zákona trest odňatia slobody na tri až desať rokov.

Polícia zároveň upozorňuje, že opatrnosti nikdy nie je dosť a overiť si totožnosť osoby prostredníctvom telefonátu nie je možné. "Môžeme ale komunikovať so svojimi blízkymi, ktorých poznáme, ktorým veríme a s ktorými sme v kontakte. Akékoľvek podozrivé konanie neznámych osôb je potrebné okamžite ohlásiť na políciu," dodala Ligdayová.