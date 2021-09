Figeľ o návšteve pápeža: Oči celého sveta sa uprú na Slovensko, výzva kompetentným

Návšteva pápeža Františka na Slovensku by mala posilniť odvahu, autoritu a solidaritu cirkvi v čase pandémie a polarizácie spoločnosti. Skonštatoval to expredseda KDH a niekdajší osobitný vyslanec pre podporu slobody náboženstva alebo viery mimo EÚ Ján Figeľ.

Podčiarkol tiež potrebu rozvíjať dialóg cirkvi so štátom. Vyzýva na zmenu podmienok pre návštevníkov podujatí s pápežom, nemali by byť podľa neho určené len pre zaočkovaných.

"Pápež prinesie povzbudenie na väčšie úsilie o spravodlivosť a spoločné dobro. Jeho posolstvá nebudú len národné a miestne, budú zároveň medzinárodné a univerzálne. Cirkev a pápež sú autoritou pre oblasť viery a etiky, ktoré sa za desaťročia slobody oslabili. Návšteva by mala posilniť odvahu, autoritu a solidaritu cirkvi v čase pandémie a polarizácie spoločnosti," uviedol pre TASR Figeľ.

Hoci je Figeľ zaočkovaný, nepovažuje za korektné obmedzenie stretnutia s pápežom len pre zaočkovaných. Poukázal na to, že do zahraničia sa človek dostane aj s negatívnym testom na ochorenie COVID-19. Myslí si, že by to malo byť umožnené aj pri návšteve pápeža, ak nemá byť spolitizovaná a vnímaná ako nástroj očkovacej kampane. Kompetentné orgány vyzval na zmenu podmienok.

Aktuálnou veľkou výzvou je podľa neho aj jednota kresťanov. Na Slovensku vidí Figeľ vhodný priestor pre nový dialóg, spoluprácu a zblíženie katolíckej a pravoslávnej cirkvi v duchu spoločného cyrilo-metodského dedičstva. "Vyžaduje to však konštruktívnu spoluprácu cirkvi a štátu, aktívnu diplomaciu a tvorivú kultúru so zmyslom pre spoločné hodnoty a integrálny humanizmus," uviedol.

Spoločný dialóg cirkvi a štátu sa podľa neho v období pandémie akoby vytratil. Hovorí, že štátna moc prijímala protipandemické opatrenia bez konzultácií s cirkvami. Súčasná vládna moc na Slovensku podľa neho nepovažuje duchovný život človeka v jeho komunitnej forme a bohoslužby za takú základnú potrebu veriacich, ako sú potraviny či hygiena. Poukázal pritom na význam duševného zdravia a dodal, že aj preto tak škodlivo a neodborne zapôsobili doterajšie opatrenia.

Pripomenul tiež, že Slovensko nemá dokončený zmluvný vzťah so Svätou stolicou, no takmer nik o tom nehovorí. Skonštatoval, že v parlamente dnes nemáme také sily, ktorým by na ochrane slobody svedomia záležalo. Namieta, že doteraz vláda nevytvorila ani úrad na podporu náboženskej slobody vo svete, hoci to má v programe.

Figeľ podčiarkol, že návšteva Svätého Otca obráti pozornosť celého sveta na Slovensko. Preto považuje za dôležité, aby sa pripravili nielen miesta stretnutia, ale aby sa dlhodobo pozdvihla celá krajina a morálka.