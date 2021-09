Taliban má už čoskoro oznámiť zloženie svojej vlády: Ústretové kroky západu

Militantné hnutie Taliban možno už v piatok oznámi zloženie svojej vlády.

S odvolaním sa na dva zdroje z Talibanu o tom v noci na piatok informovala agentúra AFP s tým, že k oznámeniu by mohlo dôjsť po tradičných piatkových modlitbách.

Ako pripomenula AFP, stane sa tak v atmosfére nedôvery voči islamistom, ktorí nedávno prešli premenou z povstaleckej skupiny na vládnucu silu, a len niekoľko dní po tom, čo Spojené štáty z Afganistanu úplne stiahli svoje jednotky a ukončili tak svoju 20 rokov trvajúcu vojenskú prítomnosť v krajine.

Západ podľa AFP zvolil nateraz vyčkávací prístup k spolupráci s Talibanom v budúcnosti, i keď sa už objavili určité náznaky otvárania sa voči tomuto hnutiu - keď napr. spoločnosti Western Union a MoneyGram oznámili, že obnovujú prevody peňazí. AFP poznamenala, že ide o dôležité rozhodnutie, pretože mnoho Afgancov je závislých od finančnej pomoci od príbuzných v zahraničí.

Katar zasa informoval, že pracuje na znovuotvorení letiska v Kábule, čo pomôže preprave prípadnej humanitárnej pomoci. AFP dodala, že v najbližších dňoch v krajinách susediacich s Afganistanom očakávajú ministrov zahraničných vecí Británie a Talianska, aby tam diskutovali o osude utečencov, ktorým by sa ešte mohlo podariť odísť z Afganistanu.

Agentúra spresnila, že taliansky minister zahraničných vecí Luigi Di Maio by mal v piatok navštíviť Uzbekistan, Tadžikistan, Katar a Pakistan s cieľom pomôcť afganským utečencom. Britský minister zahraničných vecí Dominic Raab by mal do tohto regiónu zamieriť na budúci týždeň.

Podľa AFP proaktívnejší postoj môže zaujať Čína: hovorca Talibanu v piatok na sociálnej sieti Twitter napísal, že čínske ministerstvo zahraničných vecí sľúbilo, že ponechá svoje veľvyslanectvo v Afganistane otvorené a posilní bilaterálne vzťahy i humanitárnu pomoc.

Taliban už avizoval, že jeho vládnutie bude umiernenejšie ako v rokoch 1996-2001, keď ho k moci vyniesli roky konfliktu v krajine - najskôr sovietskej invázie v roku 1979 a potom občianskej vojny.

Režim Talibanu bol a je známy vlastnou interpretáciou islamského práva a ponižujúcim zaobchádzaním so ženami, ktoré sa svojho času nesmeli vzdelávať ani voľne pohybovať na verejnosti. Po nedávnom ovládnutí Afganistanu však Taliban deklaroval, že jeho vláda bude "inkluzívnejšia".