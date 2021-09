Rodičia, pozor: Hygienici vydali nariadenie, na toto pred začiatkom školského roka nezabudnite

Deti je potrebné do školy vybaviť okrem rúška, ktoré majú na tvári, aspoň jedným ďalším čistým rúškom v mikroténovom vrecúšku.

Rúška môžu byť jednorazové alebo plátenné (ideálne z bavlny alebo husto tkanej látky). Plátenné rúško má byť vyprané, prípadne vyvarené a z oboch strán vyžehlené suchým teplom. Informoval o tom Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR pri príležitosti začiatku školského roka 2021/2022.

"Dieťaťu pribaľte do školskej tašky aj jedno čisté mikroténové vrecúško, do ktorého vlhké rúško odloží. Po návrate zo školy by mal rodič vrecko s jednorazovými rúškami vyhodiť do odpadkového koša ako bežný komunálny odpad," uviedol ÚVZ SR. Plátenné rúška je potrebné vyprať v práčke aspoň na 60 stupňov Celzia s bežne dostupnými pracími prostriedkami, prípadne vyvariť a následne vyžehliť suchým teplom.

ÚVZ SR apeluje, aby ľudia minimalizovali dotyk s rúškom počas jeho nosenia. V prípade, že je rúško vlhké, špinavé alebo poškodené, je potrebné ho vymeniť za nové. Jednorazové rúška nie sú určené na opätovné používanie. "S tvárovým rúškom manipulujeme prostredníctvom gumičiek alebo šnúrok. Rúško neodstraňujeme jeho úchopom na prednej strane, pretože môže byť pokryté patogénmi. Po odstránení tvárového rúška je dôležité umyť si ruky mydlom a vodou, respektíve si ich vydezinfikovať," doplnili z ÚVZ SR.

Postup umývania rúk či správnu manipuláciu s rúškom by mali rodičia vysvetliť deťom veku primeraným spôsobom. "Vhodnou komunikáciou prispejeme k ľahšiemu pochopeniu situácie dieťaťom. Dieťa bude vedieť, ako si chrániť svoje zdravie a tým prispievať k ochrane zdravia svojich najbližších, čo v budúcnosti prispeje k zodpovednému prístupu k vlastnému zdraviu i zdraviu populácie," uviedla Eva Chmelanová z ÚVZ SR.