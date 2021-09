Tínedžerka sa počas búrky hrala na mobile: Doplatila na to životom! Veľké upozornenie pre ostatných

Tínedžerka zomrela po zásahu elektrickým prúdom, keď jej dom trafil blesk v čase, keď si nabíjala telefón.

Ako píše The Sun, Radja Ferreira de Oliveira si nabíjala telefón, keď jej dom v brazílskom Santareme v skorých ranných hodinách v nedeľu zasiahol blesk. V momente, keď sa nešťastie stalo, 18-ročná tínedžerka používala svoj telefón. Dostala silný elektrický šok a stratila vedomie. Dievčaťu zavolali záchranku. Tá však prišla až v momente, keď už ju jej otec viezol do nemocnice po tom, ako jej dal prvú pomoc. Radja však po príchode do nemocnice bola vyhlásená za mŕtvu.

Tento incident je už tretím v danej oblasti za minulý týždeň. Prvý sa odohral 25. augusta. Semeao Tavares práve telefonoval, keď ho trafil blesk. Lekárom sa k nemu podarilo dostať ešte, keď bol nažive, no na následky zranení neskôr zomrel. Ďalšia nehoda sa stala členovi politickej strany - Raimundovi Britovi. Toho tiež trafil blesk. Na rozdiel od vyššie spomínaných incidentov, Raimundo telefón v momente nešťastia vraj nepoužíval. Muža previezli do nemocnice, kde sa liečil. Experti varujú pred používaním mobilných telefónov počas búrok, keď sa nabíja.