Rodičia predali dieťa svojej dcéry, aby sa vyhli hanbe: Po takmer 50 rokoch sa stal zázrak

Ako píše Daily Mail, 48-ročná Ana Paula Tolosa Safigueroa a jej biologická matka, 62-ročná Devora Safigueroa, sa tento rok prvýkrát po takmer piatich desaťročiach videli osobne v ich domovskej krajine – Argentíne. „Keď som sa narodila, pôrodná asistentka povedala mojej matke, že som chlapec a že ma dali nejakým ľuďom v Magdaléne. Všetko to bola lož, aby ma nikdy nemohli nájsť, “povedala Ana Paula pre miestny televízny kanál TN. Dodala, že v detstve bývala len 20 blokov od domu, kde bývali jej rodičia. Jej matka, Devora, potvrdila, že dievčatko porodila, keď mala iba 13 rokov.

Aby sa rodina vyhla „hanbe“ a „sociálnemu odsúdeniu“, rodičia Devory vzali jej dieťa proti jej vlastnej vôli len chvíľu po narodení. Ana Paula bola následne predaná do rodiny, o ktorej si však už dlho myslela, že nie je jej biologická, keďže majú odlišné fyzické vlastnosti. Keď mala Ana Paula 24 rokov, jej adoptívni rodičia jej povedali, že ju kúpili od inej rodiny.

Počas pandémie Anu kontaktoval jej biologický bratranec na Facebooku. Ten upozornil aj jej sestry, ktoré to následne povedali ich matke Devore. Ana Paula zdieľala príspevok s fotografiou o tom, že hľadá svoju stratenú matku. Keď jej sesternica obrázok videla, všimla si podobnosť s ostatnými dievčatami. DNA test, ktorý si urobili v auguste 2020, potvrdil zhodu matky a dcéry s istotou na 99,9%. Devora v tom čase bývala v meste La Plata, Ana Paula v Bregade. Tie sú od seba vzdialené približne tri hodiny cesty autom. Kvôli obmedzeniam v súvislosti s pandémiou sa nemohli stretnúť osobne. Preto strávili mesiac videohovormi, až kým sa konečne mohli stretnúť tvárou v tvár. Okrem Devory sa Ana Paula stretla aj so svojím otcom, ktorý pri prvom videohovore v trojici plakal. „Je to sen, z ktorého sa nechcem prebudiť,“ povedala Devora o ich prvom stretnutí.