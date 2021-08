Poplach na Pobreží Slonoviny: Objavila sa tam po rokoch ebola? Odborníci reagujú

Opakované testy u ženy z Pobrežia Slonoviny, ktorá v polovici tohto mesiaca mala pozitívny rozbor na ebolu, nákazu touto chorobou nepotvrdili. V utorok o tom informovala Svetová zdravotnícka organizácia (WHO).

"WHO vychádza z toho, že pacientka nemala chorobu spôsobenú vírusom eboly a pokračuje ďalšia analýza príčiny jej ochorenie," citovala agentúra Reuters z vyhlásenia WHO. Test, ktorý uskutočnilo laboratórium v ​​Pobreží Slonoviny, bol pozitívny, avšak následné rozbory vo Francúzsku vyšli negatívne, uviedla WHO.

Úrady v Pobreží Slonoviny o tomto prípade nákazy ebolou 14. augusta informovali ako o prvom po 25 rokoch. Išlo o 18-ročnú ženu, ktorá do Abidjane pricestovala zo severnej Guiney. Zdravotníci vyhľadali viac ako 140 ľudí, s ktorými prišla do styku, u nikoho sa však neprejavili príznaky eboly, ani nikto nemal pozitívny test, uviedla WHO.

Reuters uvádza, že po nákaze ebolou umiera asi polovica chorých. Úmrtnosť sa ale darí znižovať vďaka očkovaniu aj novým liekom.