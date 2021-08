Meteorológovia bijú na poplach: Túto oblasť Slovenska čakajú povodne!

Situácia sa začína zhoršovať. Oblasť severného Slovenska by sa podľa odborníkov mala pripraviť na povodne.

Ako informuje iMeteo, vodné toky sa pred polnocou zvýšili a nevyzerá to tak, že sa situácia do rána zmení. Práve naopak, môže to byť ešte horšie.

"Okolo tlakovej níže, ktorá sa nachádza nad Poľskom k nám od severu preniká vlhký a studený vzduch, ktorý k nám v prvom rade prináša výdatné zrážky, ktoré sužujú predovšetkým severné regióny Slovenska a to predovšetkým Oravu a Kysuce. Prvé problémy však začína mať už aj Liptov," uvádza web.

Rieky na severe začali výrazne stúpať a rastú už aj tie väčšie. Je to v dôsledku výdatných zrážok. "Na prítokoch rieky Orava stúpli vodné toky na úroveň 2. povodňového stupňa, pričom napríklad v Trstenej stúpla rieka Oravica za 6 hodín už o meter. Úroveň povodňových stupňov už aktuálne dosahujú takmer všetky rieky na Orave," informuje iMeteo.

Najhoršie to je v Čadci na rieke Kysuca, ktorá má výšku 2 metre. Zároveň dosiahla úroveň 2. povodňového stupňa. Meteorológovia upozorňujú, že situácia sa v nasledujúcich hodinách nezlepší, pretože pršať má až do rána.