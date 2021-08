Bývala ministerka afganskej vlády sa obula do USA: Kritika, ktorá sa nečíta ľahko

Bývalá afganská ministerka pre baníctvo a ropu Nargis Nehánová, ktorá pred dvoma dňami pricestoval do Nórska, v utorok kritizovala Spojené štáty za odsun vojsk z Afganistanu. Informovala o tom agentúra AFP.

"USA boli v Afganistane 20 rokov, ak by tam ostali o jeden rok dlhšie, nezmenilo by to pre nich nič aspoň po finančnej a politickej stránke," vyhlásila Nehánová.

Dodala, že odchod vojsk "nebol dobre zvládnutý" a bol "nezodpovedný". Podľa nej bolo potrebné umožniť vznik reálnej dohody medzi Talibanom a afganskou vládou.

"Prezident Joe Biden mohol povedať, že na konci septembra 2022 nechce mať v Afganistane žiadneho vojaka, ale dovtedy sa chce uistiť, že existuje politická dohoda medzi Talibanom a vládou a že evakuovali všetkých svojich zamestnancov a miestnych partnerov," uviedla Nehánová.

Nehánová priblížila, že zo svojho postu rezignovala v októbri 2019, pretože necítila dostatočnú politickú podporu. Z Afganistanu sa rozhodla odísť po tom, ako v deň, keď sa krajiny zmocnil Taliban, postrelili jej šoféra. Nehánová bola presvedčená, že útok bol mierený na ňu a jej rodinu.

"Pracovala som vo vláde... bola som veľmi hlasno sa ozývajúca aktivistka a politička. Keď sa ozývate, vytvoríte si nepriateľov," uviedla.

Taliban ovládol v utorok už celé Medzinárodné letisko Hámida Karzaja v Kábule po tom, čo po 20 rokoch vojenskej intervencie z krajiny odletelo posledné lietadlo USA. Lídri Talibanu sa neskôr na znak svojho víťazstva symbolicky prešli po pristávacej dráhe po boku s bojovníkmi z elitnej brigády Badr.