Manželia si adoptovali vytúžené bábätko: O pár dní prišiel zdrvujúci zvrat!

Zvrat, ktorý jej zlomil srdce. Sarah Howell a jej manžel Chris z Virginie si adoptovali bábätko. Užili si s ním však iba niekoľko dní. Ozvali sa totižto biologický rodičia.

Fotogaléria 10 fotiek v galérii

Ako informuje britský denník Metro, manželský pár mal malú šancu, aby spoločne počali dieťa. Rozhodli sa teda pristúpiť na adopciu. Časom sa našlo dieťatko, ktoré by k nim pasovalo, no aby toho nebolo málo, Sarah zázračne otehotnela. Keď sa však starala o adoptované novorodeniatko, doma im zazvonil telefón. Volali biologickí rodičia, ktorých požiadavka bola jasná - rozmysleli si to a chceli svoje dieťa späť. Takto sa môžu rozhodnúť ešte 10 dní po pôrode. Sarah sa zrútila na zem a pýtala sa manžela: “Robíš si srandu, toto je vtip, však?”

Manželia museli vrátiť adoptované dievčatko jej biologickým rodičom. Pre Sarah to bola taká záťaž až sa bála, že potratí. Nedokázala opísať bolesť, ktorú v tej chvíli pociťovala. “Pripadalo nám to ako skutočná smrť, pretože sme vedeli, že ju pravdepodobne už nikdy neuvidíme...Urobila zo mňa mamu, aj keď to bolo len na niekoľko dní,” povedala. Voči jej biologickým rodičom necíti žiadny hnev. Hoci to veľmi bolelo, tvrdí, že dievčatko má veľké šťastie, že je práve v ich rukách.

Mama 4 detí prehľadáva smetiaky: Luxusný zárobok! Zistíte ako, spadne vám sánka

O niekoľko mesiacov sa jej ale narodil syn Noah a s Chrisom si adoptovali aj chlapca Leviho. Sarah bola neuveriteľne šťastná, keď sa dozvedela, že je v radostnom očakávaní. Lekári jej predtým diagnostikovali endometriózu, ktorá výrazne komplikovala počatie dieťaťa. S Chrisom sa pokúšali o bábätko tri roky. Sarah okrem toho brala rôzne lieky, pichali jej injekcie a spravila si stovky tehotenských testov. V roku 2017 navštívila odborníka v Chicagu, ktorý jej otvorene povedal, že šanca splodiť dieťa bola menšia ako 1%. Párik sa vtedy rozhodol pre adopciu, no na nový rodinný prírastok čakali tri roky.

V 2018 zistila, že je tehotná a priam sa jej splnil sen. V tej chvíli sa iba pýtala samej seba: “Ako je to možné?” Na svet prišiel v októbri daného roka. Za tento zázrak ďakovala aj Bohu. K Noahovi si pridal aj malý Levi, ktorého si dvojica adoptovala a tento rok k sebe prechýlili ďalšieho chlapčeka.