Žena mala tri mesiace menštruáciu: Strašné, čo doktori nakoniec odhalili

Ak ste spozorovali niečo nezvyčajné, vyhľadajte radšej lekára. To sa potvrdilo aj v prípade Bansri Dhokie (30) z Ealingu.

Ako informuje Metro, žena mala tri mesiace vkuse menštruáciu. Z toho dôvodu vyhľadala pomoc u všeobecného lekára. 30-ročná obchodná analytička sa okrem toho cítila vyčerpane a rýchlo sa zadýchala. Mala dojem, že to vyvolala jej práca. Problém bol však niekde inde. Lekár jej spravil krvné testy a koncom júla tohto roka sa dozvedela hrozivý výsledok. Diagnostikovali jej akútnu lymfoblastickú leukémiu - vzácnu formu rakoviny. Jej stav bol tak akútny, že do jej domu okamžite smerovala záchranka.

Bansri si myslela, že má anémiu alebo nízku funkciu štítnej žľazy. Nečakala, že by to mohlo byť až takto vážne. Alarmujúce bolo už len to, že dokázala prespať 12 hodín a stále sa cítila vyčerpane. Mimoriadne náročné bolo pre ňu aj chodenie po schodoch alebo prechádzanie sa. „Vinila som z toho prepracovanosť. Pri rakovine krvi sú symptómy často dosť vágne a je ťažké ich diagnostikovať,” vysvetlila.

Po tom, ako bola prevezená do nemocnice, okamžite začala s chemoterapiou. “Naozaj som sa bála o svoj život. Netušila som, aká je prognóza,” povedala. Kvôli pandémii koronavírusu a pretrvávajúcim opatreniam ju nemohli navštíviť ani jej blízki ľudia. O všetkom ich informovala cez Zoom. V nemocnici nedostávala žiadnu emocionálnu podporu a to ju ovplyvnilo. Preto vyhľadala pomoc u terapeuta.

Po absolvovaní troch kvôli chemoterapie sa dostala do remisie. Avšak leukémia v jej prípade bola veľmi agresívna a lekári jej odporučili transplantáciu kmeňových buniek. Znížilo by sa tak riziko návratu zákernej choroby. V tomto jej pomohol jeden z dvoch súrodencov a k transplantácii došlo vo februári 2021.

Čaká ju ešte ale dlhá cesta. Transplantácia kmeňových buniek má mnoho vedľajších účinkov, no Bansri sa teší z každého mesiaca, ktorý úspešne zvládla. Mladá žena sa rozhodla prehovoriť o svojom príbehu, aby motivovala predovšetkým ľudí z ázijských komunít k registrovaniu do zoznamu darcov kmeňových buniek. Okrem toho je súčasťou kampane Spot Leukemia Care a upozorňuje na príznaky tohto ochorenia. "V mojej komunite je rakovina trochu tabuizovaná téma a ľudia o nej nehovoria, takže si myslím, že chýba vedomie o dôležitosti zapísania sa do registra," vysvetlila Bansri.