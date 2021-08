Sarah sa rozpadlo manželstvo: Z toho, čo jej spravila sestra, sa doteraz nevie spamätať!

Toto by rozhodne nečakala. Sarah nemala šťastie v láske a rozišla sa so svojím manželom. To, čo nasledovalo, ju úplne šokovalo.

Ako informuje The Sun, pandémia bola skúškou pre mnohé vzťahy. Sarah sa rozhodla ukončiť svoje manželstvo. No to, čo jej vyviedla vlastná sestra, nečakala ani v najhoršom sne. Tá si totiž teraz berie jej exmanžela!

Túto nepríjemnosť zaznamenala vo videu, ktoré publikovala na sociálnej sieti TikTok. Muselo ju to veľmi bolieť. Otvorene povedala, že sestra bola pre ňu kamarátkou na celý život. Aby toho nebolo málo, robila jej aj družičku na svadbe.

Na svojho ex nemá vôbec slov. Ich manželstvo trvalo 5 rokov, no momentálne ho považuje za odpad. Video so šokujúcou rodinnou drámou sa stalo virálnym a má viac ako 2,1 milióna pozretí a viac ako 449 000 lajkov. Vyvolalo aj množstvo reakcií a ľudia neskrývali zdesenie. "Toto je tak zlé. Nemôžem sa dočkať ich rozvodu," napísala jedna osoba.

Zaujímavosťou je, že kým bol párik ešte spolu, chlapík veľmi zle vychádzal s jej sestrou. Priam sa neznášali. Po ich rozvode ale situácia nabrala rýchly spád. Obidvaja boli príliš ticho, a tak si šikovná Sarah prelustrovala ich sociálne siete. Vtedy zistila, že medzi nimi preleteli iskry. Bola z toho v obrovskom šoku a obrátila sa na rodinu. Mama sa snažila fandiť svojej dcére, no teraz sa snaží prehovoriť Sarah, aby to brala tak, ako to je.