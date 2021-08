Merkelová kritizuje svojho nádejného nástupcu Scholza: Čo nevie prekusnúť

Nemecká kancelárka Angela Merkelová sa pred nadchádzajúcimi parlamentnými voľbami, ktoré sa uskutočnia 26. septembra, dištancovala od Olafa Scholza, súčasného vicekancelára a zároveň kandidáta sociálnych demokratov z SPD na post šéfa nemeckej vlády.

Jej kritické vyjadrenie súvisí s tým, že Scholz sa jasne nevymedzil voči uzavretiu možnej koalície SPD so stranou Ľavica.

"Pre budúcnosť Nemecka existuje medzi Scholzom a mnou obrovský rozdiel," povedala Merkelová podľa agentúry APA na utorňajšej tlačovej konferencii v Berlíne. Rozdiel spočíva podľa jej slov v tom, že počas jej vlády by kresťanskí demokrati z CDU do prípadnej koalície so stranou Ľavica nikdy nevstúpili.

Únia CDU/CSU a SPD tvoria koalíciu pod vedením Merkelovej bez prerušenia od roku 2013. Scholz zastáva od vzniku Merkelovej štvrtého vládneho kabinetu v roku 2018 funkciu vicekancelára a ministra financií.

Bývalá dlhoročná predsedníčka CDU Merkelová sa po 16 rokoch vlády už o ďalšie funkčné obdobie uchádzať nebude. Ešte pred niekoľkými týždňami bol za jej jasného nástupcu považovaný súčasný šéf strany Armin Laschet. V nedávnom prieskumu stanice ZDF pre jej program Politbarometer ho však označilo za vhodného kandidáta na post kancelára len 25 percent respondentov a 71 percent za nevhodného. Scholz by, naopak, vyhovoval 65 percentám a nevyhovoval 30 percentám opýtaných.

V prieskume inštitútu INSA pre nedeľník Bild am Sonntag je navyše konzervatívny blok CDU/CSU až na druhom mieste za SPD so ziskom 21 percent hlasov. Sociálni demokrati si oproti predchádzajúcemu týždňu polepšili o tri percentuálne body a vo voľbách by získali 24 percent hlasov.