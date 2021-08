Prvé slová Pčolinského po prepustení z väzby: Bude žiadať náhradu škody?

Prepustený exriaditeľ Slovenskej informačnej služby (SIS) Vladimír Pčolinský veril, že k dôjde k zrušeniu obvinení na jeho osobu vzhľadom na obsah vyšetrovacieho spisu.

Po svojom prepustení z väzby novinárom tiež povedal, že zváži, či bude žiadať náhradu škody. Vyhlásil, že od počiatku boli jeho obvinenia nezákonné a neboli založené na pravdivých informáciách.

Fotogaléria 8 fotiek v galérii

"Vzhľadom na to, že podnet sme podávali 4. mája, tak za tú dobu aj vzhľadom na to, že som videl, čo obsahuje vyšetrovací spis, som veril, že k takémuto rozhodnutiu by mohlo dôjsť," odpovedal Pčolinský na otázku, či ho prekvapilo, že ho mimoriadne prepustili.

Ešte minulý týždeň Najvyšší súd SR rozhodol, že Pčolinský ostáva vo väzbe. Exriaditeľ SIS na to v utorok povedal, že súd sa pri rozhodovaní o väzbe na veci pozerá úplne inak ako pri rozhodovaní o vine a treste. "Nejde do hĺbky," skonštatoval.

"Mlčal som polroka, kto, to si zatiaľ nechám pre seba," reagoval na otázku, či ho chcel niekto umlčať a kto to bol. Motivačných línií na jeho umlčanie vidí viacero vzhľadom na informácie, ktoré mal predtým, ako bol zadržaný, no nechcel o nich hovoriť. "Časť z nich som zaslal v čase, keď som bol riaditeľom SIS, vybraným ústavným činiteľom, čiastočne niektoré veci obsahovali trestné oznámenia, ktoré som podával, väzby a ďalšie veci si nechám na ďalší vývoj," povedal novinárom.

Pčolinský už videl zdôvodnenie od generálnej prokuratúry, stalo sa tak podľa jeho slov cez mimoriadny opravný prostriedok. Obsahuje asi desať porušení Trestného zákona, Trestného poriadku a ďalších právnych predpisov. Podľa Pčolinského sa tam nespomína šéf Sme rodina Boris Kollár ani jeho údajné návštevy generálneho prokurátora Maroša Žilinku. Pčolinský Žilinku podľa svojich slov pozná od roku 2010, mali pracovný vzťah, následne neboli v kontakte až do času, keď sa stal Žilinka šéfom prokurátorov. Vtedy boli asi dva, tri mesiace v kontakte z pracovných dôvodov.

Kolúzna väzba sa podľa Pčolinského prežiť dá, ocenil prácu príslušníkov Zväzu väzenskej a justičnej stráže, ktorí podľa neho pristupujú k svojim povinnostiam profesionálne i ľudsky.

Generálna prokuratúra SR zrušila obvinenia Pčolinského z prijímania úplatku a podplácania. Exšéf SIS bol zároveň prepustený z väzby.