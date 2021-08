Slovenskí vojaci evakuovali 28 ľudí z Afganistanu: Všetci prešli bezpečnostnou previerkou

Všetkých 28 ľudí, ktorých v pondelok (30. 8.) evakuovali slovenskí vojaci z Afganistanu, prešlo bezpečnostnými previerkami a bola preverená aj ich identita.

Momentálne sa nachádzajú v karanténnom stredisku v Humennom. Na tlačovej konferencii o tom informoval minister zahraničných vecí Ivan Korčok (nominant SaS). Premiér Eduard Heger (OĽANO) označil evakuáciu ľudí za najúspešnejšiu misiu.

„Som nesmierne hrdý na príslušníkov Ozbrojených síl SR (OS SR), pretože preukázali nesmierne veľkú odvahu. Išli do rizikovejšieho prostredia a museli na letisku v Kábule zotrvať dva dni, pretože operácia si to vyžadovala,“ povedal predseda vlády. Zároveň poďakoval aj partnerom na mieste, ktorí s evakuáciou pomáhali, konkrétne Spojeným štátom americkým.

Z Afganistanu evakuovali Ozbrojené sily (OS) SR konkrétne šesť ľudí s povolením na pobyt, 11 žien a 11 detí s väzbami na Slovensko a povolením na pobyt, priblížil Korčok.

Vojaci strávili na letisku v Afganistane 70 hodín a boli v priamom kontakte s vojenskými jednotkami Talibanu. "Muselo tam prísť k procesu, aby sme ľudí odtiaľ mohli dostať. Trvalo to dlhšie, lebo sme ich chceli vziať čo najviac," podotkol minister obrany Jaroslav Naď (OĽANO). Dodal, že 14 ľudí prišlo na Slovensko za pomoci USA, ďalších 14 evakuovali slovenskí vojaci.

Predseda parlamentu Boris Kollár (Sme rodina) nevidí problém v tom, že na Slovensko prišlo 28 osôb s priamymi väzbami na Slovensko. Ozrejmil, že títo ľudia na našom území môžu legálne byť, pretože mali vzťah so Slovenskom.

"To, že teraz prišli nejakí ľudia, ktorí majú priame väzby na Slovensku, s nami nemá nič spoločné," povedal Kollár s tým, že tieto osoby by sa sem dopravili tak či tak. "Majú právo tu byť, sú to ľudia, ktorí tu majú manželov, manželky," doplnil počas tlačovej konferencie v parlamente.