Smer bude pokračovať v snahe odvolať Mikulca: Fico vytiahol na ministra ďalšie obvinenie

Blokovaním schôdze o odvolávaní ministra vnútra Romana Mikulca (OĽaNO) sa vytvára nebezpečný precedens.

Na dnešnej tlačovej konferencii to povedal predseda strany Smer – sociálna demokracia Robert Fico. Koaličné strany podľa neho blokujú odvolávanie šéfa rezortu vnútra už dva mesiace. Podobný postup by si podľa neho mohla osvojiť prípadná ďalšia vláda a vďaka neustálemu posúvaniu termínu mimoriadnej schôdze by v budúcnosti členovia vlády mohli byť prakticky neodvolateľní. Fico tak reagoval na dnešné neotvorenie mimoriadnej schôdze Národnej rady SR (NR SR) k odvolávaniu šéfa rezortu vnútra, ktorá bola presunutá na september.

„Minister vnútra je skorumpovaný. Hovoria o tom svedkovia, ktorí priamo povedali, že zobral 100-tisíc eur za zákazku, ktorú podpísal v jednej firme z oblasti IT, keď bol riaditeľom vojenského spravodajstva,“ vyhlásil Fico.

Mikulec podľa neho počas vlády Ivety Radičovej podpísal nevýhodnú zmluvu na dodávku IT systémov napriek zákazu vtedajšej predsedníčky vlády. Predseda Smeru-SD zopakoval, že Mikulec podľa neho rozdával štátne zákazky aj svojej rodine. Ďalšími dôvodmi na zvolanie mimoriadnej schôdze je prerušenie zásahu Úradu inšpekčnej služby Ministerstva vnútra, ktorý mal údajne prerušiť Mikulec, a údajné stretávanie sa Mikulca s Matejom Zemanom.

Bývalý trojnásobný premiér Fico povedal, že ani v prípade rezignácie policajného prezidenta Petra Kovaříka neustúpi od svojej snahy odvolať terajšieho ministra vnútra. Ľudí vyzval, aby sa zúčastnili na proteste, ktorý opozícia plánuje v stredu 1. septembra v Košiciach. Trestné oznámenie, ktoré na neho za ohováranie Mikulec podal, komentovať odmietol.