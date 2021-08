Marte Sládečkovej otvorila pandémia koronavírusu oči: Zmenila som svoje priority

Prišli obmedzenia. Uznávaná herečka Marta Sládečková (63) je divákom známa najmä vďaka sitkomu Susedia. Herečka, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto partičky, však srší humorom nielen na obrazovkách, ale aj v bežnom živote. No počas pandémie koronavírusu, keď divadlá museli mať svoje brány zavreté, jej do smiechu, žiaľ, nebolo.

Marta Sládečková je talentovaná divadelná herečka, no preslávila ju aj postava v sitkome Susedia. Práve tam stvárňuje bláznivú susedu Martu Sladkú, ktorá sa rozhodne neorientuje v módnych trendoch. „Ani v Hornej Dolnej nemám nejaké „šik" modely.. Baví ma účinkovať v takýchto kostýmoch. Krásne kostýmy mávam v divadle," povedala Marta pre Eurotelevíziu. Naopak, herečka si v reálnom živote na trendové módne kúsky potrpela, no aj to sa pod vplyvom pandémie rázne zmenilo. „Pandémia ma naučila, že moje priority sú už niekde inde. Obmedzila som materiálne veci. Už nepotrebujem vymetať obchody ako predtým, mať posledné módne výstrelky. Vystačím si s tým, čo mám, a mám toho naozaj dosť. Dnes chodím kupovať len to, čo potrebujem,“ ozrejmila herečka, ktorá dokázala svoju nakupovaciu mániu poriadne priškrtiť.