Boli v šoku! Výherkyňa lotérie Jana zaskočila moderátorov priznaním v priamom prenose

V nedeľnej očkovacej lotérii došlo ku kurióznej situácii. Výherkyňa Jana po zisku 101 000 € oznámila, že leží doma s COVID-19 napriek tomu, že je očkovaná. Situáciu sa snažili zachrániť moderátori, no ich laické vysvetlenie mohlo mnohých divákov zneistiť. RTVS sme sa opýtali, ako chcú riešiť podobné situácie v budúcnosti. Zmení sa opäť formát relácie Byť zdravý je výhra?

Najväčším prekvapením večera bola výherkyňa Jana z Bratislavy, ktorej slovné spojenie „Divé maky“ prinieslo výhru v hodnote 101-tisíc eur. Následná reakcia prekvapenej víťazky však moderátorov poriadne zaskočila. „Ja sedím s koronou doma,“ prezradila 870-tisíc divákom pred obrazovkami. „Vážne?“ reagoval moderátor Marcel Forgáč, ktorý na podobnú odpoveď viditeľne nebol pripravený. „Ja som očkovaná a dostala som chorobu,“ vysvetľovala pani Jana s miernym smútkom v hlase. „Ako sa cítite?“ opýtala sa moderátorka Vera Wisterová. „Ja sa cítim už dobre, no napriek tomu očkovaniu som mala nejaké príznaky, ale také slabšie. Ale som veľmi vďačná, že som sa dala očkovať,“ odpovedala pani Jana. S cieľom vysvetliť situáciu ju prerušil moderátor. „Presne o tom to je, že to očkovanie pomohlo,“ doplnil Forgáč. „No určite, jednoznačne,“ súhlasila Jana. Forgáč ešte stihol dodať aj vyjadrenie, ktoré zdôrazňujú zdravotnícki odborníci. „Janka, dokonca zaujímavý prípad, my sa tešíme, že sme stretli niekoho takého, lebo je jasné, že očkovanie chráni, ale nič nie je stopercentné. Ale ak sa to udeje, tak ten priebeh naozaj býva omnoho ľahší,“ uviedol Forgáč. Zároveň spomenul, že práve v nedeľnej relácii zazneli aj príbehy ľudí s omnoho ťažším priebehom COVID-19, ako bol napríklad aj jeden z hostí priamo v štúdiu - operný spevák Titus Tóbis. Ten svoj priebeh opísal ako „katastrofálny“ s tým, že to „určite nemôže zažiť znovu“ a preto sa dal očkovať.

Situácia pani Jany mohla v relácii, ktorá má povzbudiť ľudí k vakcinácii proti COVID-19, v mnohých vyvolať otázky ohľadom očkovania. RTVS sme sa opýtali, či chcú riešiť podobné situácie, aká nastala v nedeľu večer napríklad expertom priamo v štúdiu, ktorý by jasne vysvetlil, prečo sa výherkyňa nakazila napriek očkovaniu. „V rámci relácie Byť zdravý je výhra budú aj v ďalších epizódach medzi hosťami aj lekári a ďalší odborníci,“ odpísala hovorkyňa RTVS Andrea Pivarčiová. „V rámci rozhovorov s moderátormi sa budú venovať téme očkovania podrobnejšie, aby bola zodpovedaná čo najširšia paleta otázok k tejto téme,“ doplnila s tým, že téme pandémie sa RTVS venuje vo viacerých formátoch.