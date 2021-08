Poľský prezident sa vyjadril k povinnému očkovaniu: Rázna reakcia

Poľský prezident Andrzej Duda pred začiatkom nového školského roka uviedol, že je proti povinnému očkovaniu.

Informovala o tom v pondelok agentúra PAP.

Podľa Dudu by zavedenie povinnej vakcinácie znamenalo prekročenie červenej čiary, ktorú si Poľsko nemôže dovoliť prekročiť.

"Som proti povinnému očkovaniu. Verím, že by to mohlo spôsobiť nepokoje," povedal Duda s tým, že dať sa zaočkovať je podľa neho osobnou voľbou každého jednotlivca. "Každý by mal byť zodpovedný za svoje vlastné činy," dodal prezident.

Andrzej Duda sa vyslovil proti povinnému očkovaniu tesne po zasadnutí vládnej komisie, ktorá sa venovala pandémii koronavírusu v kontexte začiatku nového školského roka. V Poľsku panujú obavy, že návrat miliónov detí do tried by mohol mať za následok výrazný nárast počtu nových prípadov. Podľa Dudu by rozhodnutie, či dať zaočkovať svoje dieťa, mali urobiť iba rodičia.

"Musíme vytvoriť také podmienky, aby mal každý občan prístup k očkovacej látke. To je povinnosťou štátnych orgánov, nemôžu však nikoho nútiť," povedal poľský prezident.

Podľa Andrzeja Dudu môže vláda jedine povzbudzovať k očkovaniu formou osvetových kampaní.