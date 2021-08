Dbajte na správne stravovanie školákov: Čo dať deťom na desiatu?

Chcete od svojho školáka tie najlepšie výkony? Musíte mu dodať dostatok vhodnej energie.

Veľmi dôležitá je pestrá a vyvážená desiata. Deti sú živé a znesú aj rýchlu energiu v podobe cukrov, ale treba ich podávať s plnohodnotným jedlom. Čo má podľa odborníkov desiata obsahovať a na čo treba dbať, aby ste u detí znížili riziko nákazy COVID-19?

Prvým jedlom dňa, ktoré by ste mali vášmu dieťaťu dopriať, sú raňajky. Ani tá najvýdatnejšia desiata by ich nemala nahrádzať. Z celodenného energetického príjmu má tvoriť zhruba 15 percent. „Deti by ju mali skonzumovať asi po 3 hodinách od raňajok (zvyčajne cez veľkú prestávku v škole), keď majú dostatok času nerušene doplniť vydané kilojouly. Ideálna desiata je kombináciou ovocia alebo zeleniny s bielkovinou, pomôže deťom lepšie sa zasýtiť, než keby jedli samotné ovocie či zeleninu. „Najlepšia je desiata, ktorá je pripravená doma. Pečivo s maslom, so šunkou, s vajcom či nátierkou, k tomu zelenina,“ odporúča Katarína Skybová z Inštitútu redukcie a prevencie nadváhy kompliment. Treba dbať na kvalitu potravín.

Takto sa stravujú deti

44 % detí má sladkosti každý deň

1/3 tak 3- až 4-krát do týždňa

1/4 pije každý deň sladené nápoje

15 % ich nepije vôbec

51 % žiakov 3. a 4. ročníkov konzumuje každý deň ovocie či zeleninu

Jedlo musí chutiť

Katarína Skybová, Inštitút redukcie a prevencie nadváhy kompliment

- Deti potrebujú mať v strave dostatok vápnika, železa, fosforu a horčíka. Preto by nemali v ich strave chýbať mliečne výrobky, listová zelenina a mäso. Dôležitá je v strave pestrosť. Nároky na energiu, minerály a vitamíny stúpajú s vekom a s hmotnosťou. Dôležité je pripravovať takú desiatu, aby deťom chutila a nemali tendenciu kupovať si každodenne polotovary a sladkosti v školskom automate alebo bufete.

Vhodná strava

 Celozrnné pečivo

 Výrobky s vysokým podielom mäsa

 Doma pripravené nátierky

 Kvalitné syry, prípadne jogurt

 Probiotické a acidofilné výrobky

 Zelenina, kus ovocia

 Voda, čaj alebo rozriedený džús

Počas korony sa s jedlom nedelí

Katarína Šimovičová, detská lekárka

- Deti by si určite pred rozbalením desiatej mali umyť ruky mydlom a vodou. Mali by so sebou nosiť aj dezinfekciu a použiť ju. Potom by si mali vybaliť desiatu a zjesť ju. Piť môžu iba zo svojej fľašky, ktorú si nosia so sebou. Určite by si ich nemali striedať so spolužiakmi, ani keby mali slamky. Po jedle by si mali znovu umyť a vydezinfikovať ruky. V žiadnom prípade si nemôžu vymieňať desiate, že ja ti dám jablko a ty mi dáš hrušku.

Desiata má tvoriť 15 % denného príjmu

Z ovocia a zeleniny je podstatné striedať druhy, ktoré má dieťa rado. Jana Hamade, z Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR upozorňuje, že sa nemá zabúdať na nápoj pre školáka, najzdravšia je čistá voda. „Striedajte ju s nesladeným čajom, domácim sirupom, čerstvými šťavami, alebo nesýtenou minerálnou vodou. Nevhodné sú energetické a rôzne sladené nápoje,“ priblížila Hamade. Deti podľa odborníčky potrebujú aj rýchle kalórie, sladkosti deťom nie je potrebné úplne zakazovať, no uprednostniť by sa mali kvalitné výrobky, napríklad cereálne keksíky, sušené ovocie či tyčinky s vyšším obsahom kakaa. „Dôležité je, aby si dieťa osvojilo správne stravovacie návyky,“ tvrdí Hamade. Ich súčasťou je i dodržiavanie približne rovnakých časových intervalov na jedlo.

Nevhodná strava

 Napolitánky a sladkosti

 Sladké sýtené nápoje

 Energetické nápoje

 Vhodné je obmedziť aj ovocné džúsy, ale ak sa pre ne rozhodnete, rieďte ich vodou v pomere 1 : 2