Je to absolútne neslušné voči ľuďom, ktorí boli v Povstaní: Tvrdé slová riaditeľa múzea SNP voči demonštrantom

Pískanie a hukot, ktorým skupina demonštrantov narúšala oficiálny program osláv 77. výročia Slovenského národného povstania (SNP) v Banskej Bystrici, sú absolútne neslušné voči ľuďom, ktorí boli v Povstaní.

Pre TASR to uviedol generálny riaditeľ Múzea SNP Stanislav Mičev, ktorý skritizoval, že piskot sa objavil aj počas prejavu Vladimíra Strmeňa, jedného z posledných žijúcich účastníkov SNP.

"Je to neslušné voči organizátorom, je to absolútne neslušné voči ľuďom, ktorí boli v Povstaní. Považujem to za neprijateľné a nedôstojné," uviedol Mičev na adresu demonštrantov. Nepáči sa mu, že skupina ľudí zneužila oslavy SNP na takéto prejavy. "Nech si prídu vyskúšať organizáciu, a potom nech si 'vyhvizdujú', koľko uznajú za vhodné," dodal riaditeľ múzea.

Oficiálny program tohtoročných osláv SNP bol pre situáciu so šírením ochorenia COVID-19 určený len pre pozvaných hostí. Podľa Mičeva musel byť počet účastníkov osláv SNP limitovaný, inak by bolo potrebné evidovať údaje od každého návštevníka, na čo Múzeum SNP, ako organizátor podujatia, nemá kapacity.

"Slovenský zväz protifašistických bojovníkov dostal možnosť priviesť sem okolo 700 svojich členov. To, že to nevyužili, ja za to nemôžem,“ poznamenal Mičev.