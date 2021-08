SNP si pripomínajú mimoparlamentné strany: Silné odkazy

Odkaz Slovenského národného povstania (SNP) vníma mimoparlamentná opozícia ako veľmi silný.

Hovorí o hrdinstve predkov a sile vzoprieť sa ideológii. Vníma potrebu pripomínať si SNP aj preto, aby sa hrôzy minulosti neopakovali a aby sme sa z nej poučili. Viaceré strany podčiarkli dôležitosť hovoriť o význame boja proti fašizmu, pretože aj dnes podľa nich sedia v Národnej rade (NR) SR sily s podobnými tendenciami.

Podľa predsedu KDH Milana Majerského nám SNP pripomína, že sloboda a demokracia stoja na každom z nás. "Dnes ich nemusíme brániť za cenu najvyšších obetí, ale každý deň sa musíme usilovať o to, aby sme o slobodu a mier neprišli. Vďaka hrdinským činom našich predkov, ktorí obetovali život v boji proti fašizmu, to mnohí dnes vnímajú ako samozrejmosť," poznamenal s tým, že život v demokratickej krajine je samozrejmosť iba do tej miery, do akej si ju budeme chrániť.

SNP a hrdinstvo jeho účastníkov si podľa Progresívneho Slovenska treba pripomínať aj preto, aby sa nič podobné ako fašistický režim viac nezopakovalo. "Ako vidíme aj na slovenskej politickej scéne, tieto tendencie v spoločnosti prežívajú dodnes a práve odkaz SNP by mal byť povzbudením pre všetkých, ktorí v dnešných neistých časoch hľadajú pozitívnu motiváciu bojovať proti fašistickým a extrémistickým myšlienkam. Demokracia je totiž dielo, ktoré nebude nikdy dokončené," zdôraznilo.

Strana Spolu rovnako poukázala na to, že v parlamente i dnes sedia sily, ktoré "sa neštítia podnecovať nenávisť voči menšinám a označovať ich za príčinu všetkého zla". "Je potrebné si pripomínať, že naši predkovia sa proti tejto nenávisti v minulosti postavili a mnohí v boji za slobodu položili svoje životy," dodala.

Most-Híd považuje za dôležité hovoriť o SNP v širšom kontexte a poukazovať na súvislosti medzi minulosťou a súčasnosťou. "Ľudia v povstaní bojovali proti fašizmu a nacizmu, a vtedy zvíťazili nad jednou z najkrutejších ideológií v dejinách ľudstva. Žiaľ, otvorených prejavov neonacizmu sme svedkami aj dnes," poznamenal.

Tlačový tajomník SMK Róbert Králik dodal, že pripomínať si pamätné dni minulosti, z ktorých plynú ponaučenia aj pre súčasné generácie, je potrebné. "Z histórie sa treba poučiť a neopakovať chyby minulosti," uviedol.

"V demokratickom štáte je potrebné za každých okolností odsúdiť všetky formy fašizmu, antisemitizmu a všeobecne diskrimináciu ľudí pre svoje vierovyznanie, farbu pleti alebo národnosti," podčiarklo hnutie Spolupatričnosť - Összefogás.