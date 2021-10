Na zdravotníčky sa spustila lavína kritiky: Môže za to video zo sanitky

Dvojica zdravotných záchranárok sa dostalo pod paľbu kritiky za to, že na TikToku zverejnili video toho, čo robia cez prestávku.

Ako píše Lad Bible, 25 -ročná Rhianna Higginsová a jej kolegyňa Hattie Proctorová tancovali v zadnej časti sanitky, ktorá patrí Yorkshire Ambulance Service. Rhianna označila príspevok ako „malé boogie cez prestávku“. Video si pozrelo viac ako 340-tisíc ľudí.

Rhianna, ktorá má 25 rokov, sa dostala pod paľbu kritiky od jednej osoby. „Wow, ako to, že si dokážete nájsť voľnú chvíľu, zatiaľ čo všetci umierajú na svetovo najsmrteľnejšiu chorobu?“ Ďalší komentujúci dodal: „Toto nie je správne. Ja pracujem ako zdravotník a nosenie uniformy a robenie takýchto hlúpych videí si zaslúži NIE od každej organizácie. A tiež to veeeeľmi uľahčuje prácu tým, ktorí sa snažia zdravotníkov potopiť.“ Tretí užívateľ napísal: „Pane Bože, pomôž nám všetkým, keď zavoláme záchranku, keďže jediné na čo myslia je TikTok.“

K videu sa vyjadril hovorca Yorkshire Ambulance Service a povedal, že sú si vedomí videa, ktoré bolo natočené počas prestávky, ktorú záchranárky mali. Takto využívajú príležitosť, aby kolegom pripomenuli, že sa majú správať profesionálne. Dodal, že sú naďalej hrdí na úžasnú prácu, ktorú ich zamestnanci vykonávajú pri starostlivosti o pacientov, často v náročných podmienkach.

Iní dvojicu podporili a poukázali na to, že majú nárok na prestávku za všetko to úsilie, ktoré vynakladajú. Jeden používateľ na Twitteri napísal, že ak sú ľudia skutočne „zúriví“ z toho, že prepracovaní a slabo platení záchranári si medzi záchranou životov užívajú niekoľko minút zábavy, tak sú imbecili. Podporu ženám vyjadril aj ďalší komentujúci: „Majú prestávku, nemôžem im nič vytknúť. Môjmu otcovi zachránili život 8-krát. Obrovský rešpekt voči záchranným službám!“ Ďalší poznamenal, že pracujú v podmienkach, v ktorých majú nedostatok prestávok na jedlo (alebo toaletu), pretože sú na zásahu. Ostatným odkazuje, aby im dali pokoj s tým, že si chvíľku pre seba zaslúžia. Jeden komentujúci napísal: „Sú to hrdinovia, ktorí sa zabávajú počas hrozného pracovného času.“