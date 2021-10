S mužom nemala sex 15 rokov a už ho mať nikdy nebude! Žene odstránili vagínu: Dojímavá spoveď

Žena nemala sex so svojím mužom 15 rokov a po odstránení vagíny ani nikdy už mať nebude.

Ako píše The Sun, Natasha Owensová má dnes 45 rokov a pracuje ako kaderníčka. V tínedžerskom veku mala často horúčky, zlú náladu, depresie a nikdy nezačala menštruovať. Žena mala roky strach z fyzického vyšetrenia. V 25 rokoch stretla svojho manžela Damiena Owensoma (49), ktorý je dekoratér. Následne sa rozhodla postaviť sa svojmu strachu a vyhľadať lekársku pomoc. Lekári odhadli, že Natasha prešla menopauzou už v 13 rokoch a nikdy nebude môcť mať deti. Damien stál pri Natashi celé roky a ich sen o rodine sa splnil, keď si v roku 2006 adoptovali súrodencov Jamesa (18) a Amy (16).

V 30 rokoch Natashe diagnostikovali ťažkú nevyliečiteľnú chorobu – eróznu lichen planus, ktorá spôsobuje vznik bolestivých vredov v oblastí genitálií. To zapríčinilo, že celých 15 rokov nemohla mať sex. Po neúspešnej liečbe v roku 2017 Natasha musela absolvovať hysterektómiu, pretože jej vagína bola plná krvi, ktorá sa nemala ako dostať von. V 2019 lekári zistili, že v hornej časti jej vagíny je zachytená tekutina. Následne musela Natasha v máji 2019 podstúpiť operáciu na odstránenie väčšiny vagíny. Z nej jej ostali len 2 centimetre.

Aj napriek tomu, že Natasha už nikdy nebude môcť mať sex, tak hovorí, že vzťah s jej mužom „nikdy nebol silnejší“. Povedala, že vo vzťahu jednoducho fungujú a na tom, že nemôžu mať sex nezáleží ani jemu ani jej. „Môj muž vie, že je to preto, že ho nemôžem mať, nie preto, že ho nechcem.“ Povedala, že na život bez vagíny si zvykla. Keď sa Natasha dozvedela od lekárov zdrvujúce informácie, bola šokovaná a zdrvená. Podľa jej slov to bolo pre ňu veľmi ťažké. „Som veľmi odolný človek, prosto som to prijala ako fakt, no počuť to bolo ťažké,“ dodala.

Keď mala Natasha 13 rokov, začala prechádzať menopauzou. Povedala, že ignorovala všetky návaly tepla a príliš sa bála niekomu povedať, že nedostala menštruáciu. „Ako tínedžerka som sa cítila zvláštne a inak. Cítila som teplo a bola som často a veľmi spotená, no teraz viem, že to boli návaly tepla,“ prezradila. Pokračovala slovami, že nevedela, čo sa deje, no hlavou jej prebehlo, že nemôže mať deti, keďže nedostala menštruáciu. „Nepoznala som nikoho, kto by nikdy nezačal menštruovať, a vôbec, to bolo niečo, o čom sa veľmi nehovorilo,“ dodala. Natasha sa kvôli tomu v škole cítila inak ako ostatné dievčatá. Postupom času však vie, že to boli skoré príznaky menopauzy. Vtedy sa nad tým nepozastavovala a len sa rozhodla o tom nehovoriť.