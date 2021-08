Hrozí nám blamáž, ak sa nezmenia opatrenia! Návšteva pápeža sa môže aj zrušiť: Jasné slová Hrabka

Ak vláda nezmení pôvodné rozhodnutie, podľa ktorého na stretnutia s pápežom Františkom počas jeho septembrovej návštevy Slovenska budú mať prístup iba zaočkovaní ľudia, Slovensku hrozí blamáž.

V TASR TV to skonštatoval publicista Juraj Hrabko. Na podujatia bolo počas týždňa zaregistrovaných okolo 33.000 ľudí.

„To číslo je nízke a je to podľa mňa kombinácia viacerých faktorov,“ povedal. Na jednej strane je podľa neho pravda, že Slováci sú zvyknutí nechávať si veci na poslednú chvíľu, na druhej strane sa ukazuje, že ani autorita pápeža nedokázala veriacich prinútiť k tomu, aby sa nechali očkovať a mohli ho vidieť naživo. Myslí si, že vláda zmení pôvodné prísne rozhodnutie. "Ak tak neurobí, hrozí nám blamáž. Pre mňa je nepredstaviteľné, že by bola návštevnosť pápeža za tri dni na Slovensku menšia, ako za tri hodiny v Maďarsku,“ podčiarkol Hrabko. Vzhľadom na zdravotný stav pápeža, ako aj ťažko predvídateľný vývoj pandémie, sa podľa neho nedá úplne vylúčiť to, že sa návšteva napokon neuskutoční.

Účasť Slovenska na ustanovujúcom samite Krymskej platformy v Kyjeve na úrovni premiéra Eduarda Hegera (OĽANO), bola podľa Hrabka správna. „Anexiu Krymu je treba odsúdiť vždy, išlo o vojenské zabratie cudzieho územia. Práve z toho dôvodu, že Ukrajina je náš sused, bolo zastúpenie premiérom primerané,“ reagoval na kritiku lídra Smeru-SD Roberta Fica, podľa ktorého tam boli viaceré iné štáty zastúpené na nižšej ako premiérskej úrovni.

Opätovný návrh na zvolanie mimoriadnej schôdze parlamentu s cieľom odvolať ministra vnútra Romana Mikulca (OĽANO) z dielne strany Smer-SD je podľa Hrabka prirodzeným dôsledkom toho, že jej prvý návrh koalícia obštrukciou zablokovala a predseda parlamentu Boris Kollár (Sme rodina) avizoval jej prerokovanie až v čase konania riadnej septembrovej schôdze Národnej rady SR. „Ak bude koalícia takto obštruovať, opozícii neostane nič iné, len podávať nové návrhy až kým sa schôdza neuskutoční a nebude sa môcť vyrozprávať na pôde parlamentu,“ konštatoval. Očakáva však, že aj táto schôdza sa odsunie.

Malú šancu na schválenie má podľa Hrabka aj iniciatíva Hlasu-SD, ktorý chce návrhom na zmenu ústavy znovu umožniť konanie referenda o predčasných voľbách. Myslí si, že koaličným poslancom rozhodnutie ústavného súdu vyhovuje. „Keď ústavný súd zakázal referendum, povedal poslancom, že majú nárok na plné štvorročné obdobie a nikto ich z parlamentu nemôže dostať, pokiaľ sa tak nerozhodnú oni sami. A kto by už dobrovoľne zarezal sliepku, ktorá mu každý mesiac prinesie päťtisícový plat?,“ opýtal sa Hrabko.